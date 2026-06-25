Le chef des opérations humanitaires de l'ONU a annoncé jeudi que les Nations unies étaient «pleinement mobilisées» après le puissant double séisme meurtrier qui a frappé le Venezuela. Il a jugé que la situation réclamait un «effort collectif massif» pour aider ce pays.

«Avant même ces séismes, près de 8 millions de personnes au Venezuela avaient besoin d'une aide humanitaire. Cette catastrophe risque d'aggraver des vulnérabilités déjà existantes», a encore prévenu M. Fletcher.

«Nous sommes pleinement mobilisés pour soutenir la population du Venezuela (...). Les prochains jours nécessiteront un effort collectif massif, afin d'appuyer la réponse dirigée par le gouvernement et d'aider les communautés touchées», a déclaré dans un communiqué Tom Fletcher.

Sur place, le Bureau de l'ONU pour les affaires humanitaires (Ocha) «coordonne le déploiement rapide» d'équipes de recherche et de sauvetage en milieu urbain. «Je déploie également une équipe d'intervention rapide pour renforcer le personnel d'OCHA dans le pays», a-t-il ajouté.

We are fully mobilised to support the people of Venezuela following the deadly and devastating earthquakes.



My statement: https://t.co/EYGbAuTGre pic.twitter.com/E8dZnSalnI — Tom Fletcher (@UNReliefChief) June 25, 2026

«Avant même ces séismes, près de 8 millions de personnes au Venezuela avaient besoin d'une aide humanitaire. Cette catastrophe risque d'aggraver des vulnérabilités déjà existantes», a encore prévenu M. Fletcher.

Selon lui, «un soutien international durable aux organisations humanitaires intervenant sur le terrain est essentiel et urgent».