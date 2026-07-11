Venezuela
Le bilan du double séisme dépasse les 4300 morts
Le double séisme est arrivé le 24 juin dernier (archives).
sda
Le bilan du double séisme du 24 juin au Venezuela a été révisé à la hausse et dépasse désormais les 4300 victimes, a annoncé samedi le président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodriguez.
«Le nombre de Vénézuéliens et de Vénézuéliennes décédés à la suite de l'action directe des terribles tremblements de terre du 24 juin s'élève à 4333», a déclaré M. Rodríguez lors d'une conférence de presse. Le précédent bilan, daté de vendredi, était de 4118 morts.