Le bilan du double séisme du 24 juin au Venezuela a été révisé à la hausse et dépasse désormais les 4300 victimes, a annoncé samedi le président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodriguez.

«Le nombre de Vénézuéliens et de Vénézuéliennes décédés à la suite de l'action directe des terribles tremblements de terre du 24 juin s'élève à 4333», a déclaré M. Rodríguez lors d'une conférence de presse. Le précédent bilan, daté de vendredi, était de 4118 morts.