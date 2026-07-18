Le bilan des séismes au Venezuela a dépassé vendredi 5000 morts, un chiffre toujours provisoire trois semaines après la catastrophe qui a laissé des milliers de personnes sans abri, alors que Caracas a obtenu une enveloppe de 346 millions de dollars du FMI pour financer la reconstruction.

Au moins 5069 personnes ont péri lors des tremblements de terre de magnitude 7,2 et 7,5 qui ont frappé, à 39 secondes d'intervalle, le nord du pays, et particulièrement l'Etat de La Guaira, selon un nouveau bilan publié par le président du Parlement, Jorge Rodriguez.

Les secousses ont également fait 16'740 blessés. Le nombre de disparus, que les autorités n'évoquent pas, pourrait atteindre 50'000 d'après une estimation de l'ONU réalisée au surlendemain du double-séisme.

Sous la violence des secousses, plusieurs centaines d'immeubles ont été endommagés, devenant pratiquement inhabitables, ou se sont totalement effondrés, principalement à La Guaira.

Près de 20'000 personnes sans abri s'entassent désormais dans des camps de fortune érigés dans des stades, sur des places publiques et jusque sur les trottoirs de cette station balnéaire populaire, proche de la capitale Caracas.

Afin de financer les travaux de reconstruction, le Venezuela a obtenu du Fonds monétaire international (FMI) le déblocage de 346 millions de dollars, qui étaient auparavant gelés, l'organisme financier ne reconnaissant pas la légitimité de l'ancien président vénézuélien Nicolas Maduro.

Cette somme permettra notamment «de soutenir les familles» touchées par la catastrophe «en matière de logement, d'infrastructures, de services publics essentiels», a détaillé vendredi la présidente par intérim, Delcy Rodriguez.

Le FMI et la Banque mondiale avaient annoncé en avril la reprise de leurs relations avec le Venezuela, gelées depuis 2019, après que les États-Unis ont renversé le président Maduro lors d'une opération militaire en janvier.

«Taupes»

A La Guaira, parents de victimes et bénévoles continuaient vendredi de rechercher des corps, au milieu de nuées de mouches dans les ruines. Certains ont loué des engins pour soulever les murs qui les empêchent d'accéder à leurs proches.

«Il y a énormément de gens là-dessous, personne ne veut toucher les morts», a déploré auprès de l'AFP Hildegar Mujica, un économiste de 60 ans à la recherche de son ex-épouse, ensevelie sous les dalles de béton d'une tour qui comptait 12 étages.

«À aucun moment les organismes de l'État n'ont manifesté d'intérêt pour les corps qui se trouvent dans toute cette structure de pierre», regrette-t-il. «En fait, il y a des corps visibles et, s'il n'y a pas de familles pour les reconnaître, on ne les prend pas en compte», a-t-il ajouté.

Delcy Rodriguez avait assuré début juillet que «personne n'irait dans des fosses communes». Au fil des jours, certains s'en remettent à des «taupes», des particuliers qui, contre rémunération, aident les familles à récupérer leurs morts.

Johan Torumo, un bénévole de 45 ans originaire de La Guaira, désapprouve cette pratique. «J'ai un témoin à qui ils ont pris 1300 dollars», a affirmé le secouriste, en critiquant le manque d'aide du gouvernement pour la récupération des corps. «Nous n'avons même pas vu une meuleuse, rien», assure-t-il.

Les «taupes» sont contactées dans la plus grande discrétion, selon lui, et facturent 300 dollars par personne retrouvée. «Une fois qu'ils ont trouvé ton proche, ils te demandent un sac poubelle noir et ils te le mettent dedans», raconte-t-il.