La Protection civile vénézuélienne a démenti jeudi (heure locale) des rumeurs faisant état de la découverte de survivants dans l'État de La Guaira, un mois après le double séisme. La catastrophe a fait 5398 morts, selon le dernier bilan officiel.

La dernière personne à avoir été sortie vivante des décombres est Hernán Gil, un agent de sécurité de 43 ans. Il avait été enseveli dans la guérite de sécurité de l'immeuble où il travaillait à Catia La Mar. Son sauvetage remonte déjà au 2 juillet.

Mercredi soir, de fausses informations ont circulé sur les réseaux sociaux, affirmant que trois personnes auraient été retrouvées vivantes dans les ruines de logements sociaux connus sous le nom de OPP 26, à La Guaira, épicentre des tremblements de terre. Des milliers d'internautes ont suivi des retransmissions en direct sur TikTok montrant apparemment une foule de personnes, dont des membres de la police et des secouristes.

Un double supplice pour les familles des personnes toujours portées disparues qui ont accouru sur place. «Ils ne devraient pas diffuser de fausses informations. Ils nous donnent de l'espoir alors qu'on sait, au fond de nous, que c'est impossible», déplore en essuyant ses larmes Naiti Sarria, qui cherche sa belle-mère Olga Hernández, 74 ans, depuis le premier jour.

La Direction nationale de la protection civile a publié un communiqué affirmant que les «supposées opérations de sauvetage de survivants» sont «fausses». Toute information relative au déroulement des opérations après le tremblement de terre sera «communiquée de manière opportune, transparente et exclusivement via des canaux officiels», a ajouté la Protection civile.

La dernière personne à avoir été sortie vivante des décombres est Hernán Gil, un agent de sécurité de 43 ans. Il avait été enseveli dans la guérite de sécurité de l'immeuble où il travaillait à Catia La Mar. Son sauvetage remonte déjà au 2 juillet.

Par ailleurs, le gouvernement vénézuélien a convoqué jeudi des familles qui ont signalé la disparition d'enfants et d'adolescents. Les proches sont invités à se soumettre à des analyses afin d'identifier 38 corps anonymes au port de La Guaira.