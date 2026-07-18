Au moins quatre personnes sont mortes au Vietnam dans de graves inondations et glissements de terrain provoqués par de fortes pluies, ont rapporté samedi les médias d'Etat.

Le Vietnam est sujet à de fortes pluies entre juin et septembre (archives).

Fortes pluies Vietnam : des morts dans des inondations et glissements de terrain

Plus de 238 hectares de rizières et d'autres cultures ont été endommagés depuis mercredi dans quatre provinces montagneuses du nord et du bétail et des volailles ont été tués, selon l'autorité vietnamienne chargée de la gestion des catastrophes et des digues.

Les autorités ont déployé 500 secouristes pour rechercher les personnes disparues et évacuer les habitants des zones menacées par des glissements de terrain. Les catastrophes naturelles survenues entre janvier et juin ont fait au moins 30 morts au Vietnam et causé plus de 21,7 millions de dollars de dégâts.

Ce pays d'Asie du Sud-Est est sujet à de fortes pluies entre juin et septembre, mais selon les scientifiques, le changement climatique rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus destructeurs.