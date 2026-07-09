Cela aurait dû être une croisière de rêve en Alaska. Au lieu de cela, plus de 100 passagers et de nombreux membres d'équipage ont contracté le norovirus, un virus hautement contagieux, à bord du « Ruby Princess ». La compagnie maritime a réagi en renforçant les mesures d'hygiène.

Plus de 100 malades Nouveau cauchemar en croisière: un virus se propage à une vitesse fulgurante

Une épidémie de norovirus a gâché une croisière en Alaska à bord du «Ruby Princess». Selon les informations communiquées par le CDC, l'agence américaine de santé publique, 102 des 3'032 passagers ainsi que 23 membres d'équipage ont contracté ce virus gastro-intestinal hautement contagieux au cours de ce voyage de 21 jours.

Le navire avait quitté San Francisco le 12 juin et y était revenu le 2 juillet. Les personnes malades souffraient principalement de diarrhées, de nausées et de vomissements importants – les symptômes typiques d'une infection à norovirus. Au total, environ 3,4 % des passagers et 2 % de l'équipage ont été touchés.

Mesures d'hygiène renforcées

Princess Cruises a déclaré que l'équipage avait réagi immédiatement à l'épidémie et mis en place des mesures d'hygiène supplémentaires sur l'ensemble du navire. Avant sa prochaine traversée, le « Ruby Princess » fera en outre l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection en profondeur.

Les norovirus font régulièrement leur apparition sur les bateaux de croisière. La raison: des milliers de personnes cohabitent pendant plusieurs jours dans un espace restreint. Le virus peut ainsi se propager très rapidement. Un seul individu infecté peut en contaminer de nombreux autres.

La maladie débute généralement de manière soudaine par une forte diarrhée, des nausées et des vomissements violents. À cela s'ajoutent souvent des douleurs abdominales et musculaires. Dans la plupart des cas, les symptômes disparaissent complètement au bout d'un à deux jours. La déshydratation, qui peut entraîner une faiblesse et des vertiges, constitue le principal problème.

Le « Ruby Princess » avait déjà fait la une des journaux fin 2024: à l'époque, un passager de 72 ans avait disparu sans laisser de traces au cours d’une croisière. Malgré des opérations de recherche de grande envergure et l’analyse d’enregistrements vidéo, les autorités avaient alors conclu que l’homme était tombé par-dessus bord.