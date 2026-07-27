La puissante soeur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a fortement critiqué lundi l'Association des nations d'Asie du Sud-est (Asean) pour son appel à dénucléariser la péninsule coréenne, une position qu'elle a qualifiée de «stupide et insensée».

La soeur de Kim Jong Un a fortement critiqué lundi l'Association des nations d'Asie du Sud-est (Asean).

Lors d'une réunion à haut niveau qui s'est tenue la semaine dernière, l'Asean a exprimé sa «profonde inquiétude» face à la poursuite du développement de l'arsenal nucléaire de la Corée du Nord et a souligné l'importance du dialogue «afin de réaliser une paix et une stabilité durables dans une péninsule coréenne dénucléarisée».

Dans un communiqué diffusé par l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA, la soeur de Kim Jong Un, Kim Yo Jong, a fait part d'une «vive insatisfaction face à l'attitude ouvertement hostile du forum, qui s'aligne sur la propagande américaine au sujet de la +dénucléarisation+» et ignore la constitution de la Corée du Nord.

«Continuer de s'en tenir à la +dénucléarisation de la péninsule coréenne+, qui a déjà perdu tout sens sur les plans conceptuel et pratique, relève d'un défaut de réflexion stratégique et de logique, et manifeste un rêve sauvage, stupide et insensé», a-t-elle lancé. L'Asean devrait veiller à «ne pas être instrumentalisée comme porte-parole à la solde des États-Unis», a-t-elle ajouté.

Actrice-clé

La Corée du Nord s'est à plusieurs reprises déclarée «Etat nucléaire irréversible» depuis l'échec du sommet de 2019 entre Kim Jong Un et le président américain Donald Trump, en raison de divergences sur la dénucléarisation du pays et la levée des sanctions qui le visent. Le caractère nucléaire du pays est notamment inscrit dans sa constitution depuis 2023.

La soeur de Kim Jong Un n'est officiellement que la directrice du département des affaires générales du Parti des travailleurs de Corée au pouvoir. Mais elle est considérée comme le bras droit et la confidente de son frère, et comme une actrice-clé de la communication et de la politique étrangère du pays.

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