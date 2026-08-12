Le président russe Vladimir Poutine a menacé mercredi de saisir des navires occidentaux en mesure de représailles à l'arraisonnement par des pays européens de bateaux soupçonnés d'appartenir à la «flotte fantôme» russe.

Le président russe Vladimir Poutine a menacé mercredi de saisir des navires occidentaux.

La Suède ou la France ont notamment arraisonné des navires accusés de faire partie de cette flotte utilisée par Moscou pour contourner les sanctions occidentales mises en place depuis son offensive à grande échelle en Ukraine.

De nouvelles sanctions, approuvées par l'UE fin juillet pour fragiliser cette importante source de revenus pour la Russie, ouvrent la voie à la vente du pétrole ou des marchandises saisis sur ces bateaux.

«Nous constatons que les autorités de certains pays (...) ont récemment envisagé la possibilité de saisir nos navires et vendre les biens qu'ils nous ont spoliés», a affirmé Vladimir Poutine, estimant qu'il s'agit de «piraterie et de banditisme».

«Si cela se concrétisait, nous devrons répondre de manière symétrique», a affirmé Vladimir Poutine en marge d'exercices navals dans l'Extrême-Orient russe, ajoutant que Moscou agirait «là où nous le jugerons nécessaire et approprié, n'importe où».

Exercices

La Suède a décidé de remettre à l'Ukraine un cargo de la flotte fantôme russe, arraisonné début mars et transportant, selon Kiev, du blé ukrainien volé des territoires occupés.

Vladimir Poutine s'exprimait à bord du croiseur russe Varyag au large de l'île de Sakhaline, où la marine russe mène des exercices.

Ceux-ci ont lieu une semaine avant des manœuvres militaires conjointes entre les Etats-Unis et la Corée du Sud, destinées à simuler une éventuelle attaque de la Corée du Nord. Les tensions sont vives dans la région, Kiev et Séoul accusant Pyongyang et Moscou d'intensifier leur coopération militaire.

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