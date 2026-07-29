Le retour politique de Donald Trump a été marqué par de grandes promesses. Sur le plan intérieur, le président américain prend des mesures énergiques, mais sur le plan économique tout n’est pas rose. C’est ce que lui reprochent certains de ses partisans.

Les élections de mi-mandat approchent à grands pas : le 3 novembre, les Américain·e·s infligeront à Donald Trump, par leur vote, ce retour à la réalité que tous les présidents américains en exercice redoutent. La Maison Blanche se montre confiante dans la victoire, mais les derniers sondages brossent un tableau bien différent.

Au sein du groupe des électeurs indépendants, c'est-à-dire ceux qui n'appartiennent ni aux républicains de Trump ni aux démocrates de l'opposition, dont le soutien est déterminant pour remporter les élections, le président perd de plus en plus de popularité. Mais ce n'est pas tout : même parmi ses propres partisans, les critiques se font de plus en plus vives.

Fort de grandes promesses faites aux électeurs et d'attaques virulentes, voire obscènes, contre ses adversaires, Trump a réussi en 2024 ce qui est sans doute le plus grand retour politique de ces dernières années. Il est en fonction depuis janvier 2025. Que reste-t-il de ses promesses ?

L'isolationnisme en matière de politique étrangère était autrefois l'un des piliers de l'idéologie MAGA. Lorsque Trump a fait son apparition sur la scène politique en 2015, c’est ce rejet de l’interventionnisme de l’establishment néoconservateur du Parti républicain qui lui a permis, outre son comportement vulgaire, de se démarquer de ses concurrents.

Capricieux

L'idée sous-jacente : le rôle des États-Unis en tant que gendarme du monde, qui s’est traduit par des changements de régime dans des pays étrangers soutenus, voire orchestrés par le gouvernement américain, comme au Chili en 1973, ou par des interventions militaires telles que la guerre en Irak dans les années 2000, nuit aux intérêts nationaux du pays. Les États-Unis devraient plutôt se retirer de la scène internationale et se concentrer sur leurs affaires nationales.

En 2022, sous le mandat de Joe Biden, à la fois successeur et prédécesseur de Trump, Vladimir Poutine a lancé la guerre contre l'Ukraine. En 2024, Trump s'est montré confiant pendant la campagne électorale : dès son entrée en fonction, ce conflit appartiendrait à l'histoire en l'espace de 24 heures.

Il ne reste pas plus de cette promesse que de l'idéal de politique étrangère dont semble découler l'image que Trump se fait de lui-même en tant que «président de la paix». La guerre menée par la Russie contre l’Ukraine fait toujours rage. Dans son rôle de médiateur, Trump s’est jusqu’à présent montré capricieux et irréfléchi.

Le fait que le Donald Trump de 2026 aille à l'encontre de pratiquement tous ses idéaux de 2015 en matière de politique étrangère déplaît également à une partie de ses propres partisans choque. Avec l’arrestation du président vénézuélien Nicolás Maduro, qui reste controversée au regard du droit international, il est revenu à ses anciennes habitudes néoconservatrices, tout comme en déclenchant un tout nouveau conflit militaire : la guerre contre l'Iran.

Inflation

La politique étrangère coûteuse du gouvernement est particulièrement incompatible avec une autre promesse phare de Trump : la guerre contre l'Iran qu'il a déclenchée a fait flamber les prix de l'énergie. Les denrées alimentaires et d'autres biens de consommation courante ont également renchéri, alors qu'ils auraient dû, comme promis, devenir moins chers.

S'il y a bien une chose qu'on ne peut pas reprocher à Trump, c'est de ne pas avoir tenu sa promesse de sévir avec la plus grande sévérité contre l'immigration clandestine. Au contraire, le républicain va bien au-delà de son objectif : ce ne sont pas seulement les migrants en situation irrégulière qui sont dans le collimateur de la tristement célèbre agence de l’immigration ICE, mais aussi ceux qui séjournaient légalement aux États-Unis pour des motifs parfois fallacieux, comme dans le cas de la doctorante turque Rümeysa Öztürk, dont le visa étudiant a été annulé en catimini afin de permettre son arrestation en mars 2025 pour avoir publié un texte pro-palestinien dans le journal de son université.

Mais comme tant d’autres arrestations menées par la police des migrations, celle d’Öztürk n’a pas résisté à un examen juridique. Le gouvernement n’a pas pu, ou n’a pas voulu, répondre à la demande du tribunal de fournir des preuves démontrant que cette diplômée d’un master de l’université prestigieuse de Columbia représentait une menace pour le pays. En mai, Öztürk a été remise en liberté ; le tribunal a même souligné que ses droits, garantis par la Constitution américaine, avaient été bafoués.

Dans sa lutte contre l'immigration, l'ICE ne recule devant rien. Dès la première année du mandat de Trump, un record peu glorieux a été établi : 39 personnes sont décédées alors qu’elles étaient détenues par l’agence, un chiffre jamais atteint depuis la création de celle-ci sous le gouvernement de George W. Bush en 2003. Au moins 13 autres cas sont venus s’ajouter depuis lors. Des incidents tels que le décès de Renée Wood lors d’une intervention de l’ICE le 7 janvier 2026 ne sont pas pris en compte dans ces statistiques.

Au total, entre 590 000 et 675 000 personnes ont été expulsées au cours du second mandat de Trump. Pour la majorité des Américain·e·s, les méthodes brutales de l'ICE vont trop loin. Seuls 37 % estiment que l'intervention de l'ICE renforce la sécurité intérieure des États-Unis. 62 % pensent que contraire.

«Wokisme»

Sur le plan de la politique intérieure, Trump est sans doute l’un des principaux bénéficiaires de la «guerre culturelle» américaine. Dès que l'occasion se présente, le président ne se lasse pas d'évoquer la menace que représenteraient les médias prétendument «woke» et la politique prétendument d'extrême gauche menée par les démocrates qui se situent politiquement plus à droite que la plupart des partis sociaux-démocrates européens.

Au cœur de sa campagne électorale de 2024 : les formations à la lutte contre la discrimination au sein des entreprises, connues sous l'acronyme DEI (Diversity, Equity and Inclusion). Celles-ci avaient été mises en place dans une grande partie des États-Unis à la suite du meurtre de l'Afro-Américain George Floyd en 2020.

Ces formations devaient ainsi mettre un terme aux comportements discriminatoires. Le contenu de ces formations n’a toutefois pas été critiqué uniquement au sein de la droite politique. Dès la première année de sa présidence, Trump a signé un décret présidentiel visant à mettre fin aux initiatives DEI ou à les faire échouer en supprimant les subventions.

Dans un autre décret, Trump a décrété que le gouvernement américain ne reconnaissait officiellement que deux sexes biologiques. De même, les documents d'identité ne mentionnent désormais plus que le sexe biologique de leurs titulaires. De plus, les interventions médicales de réassignation sexuelle destinées aux jeunes de moins de 19 ans qui ne s’identifient pas à leur sexe biologique ne bénéficient plus d’aucune aide publique.