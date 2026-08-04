Les États-Unis enregistrent aujourd'hui un nombre de cas de rougeole jamais vu depuis 35 ans. La pandémie de coronavirus, qui aurait porté atteinte aux droits civiques, en serait la cause selon Robert F. Kennedy Jr. Dans une interview accordée à CNN, le ministre de Donald Trump ne mâche pas ses mots et attaque vivement la chaîne.

«Vous répétez tout comme un perroquet», reproche le ministre de la Santé à la présentatrice. «Tout comme vous », rétorque Dana Bash dans l'émission «State of the Union» de la chaîne CNN, consacrée à la vaccination. «J’ai bel et bien lu les études scientifiques», rétorque Robert F. Kennedy Jr., sceptique vis-à-vis de la vaccination.

Et il poursuit : «Tout ce que vous savez faire, c'est répéter ce que les gens vous ont dit, et ils disent : “Faites confiance aux experts.” C'est ce que vous avez fait pendant la pandémie de Covid.» Aujourd’hui, on sait cependant que l’immunologiste et responsable de la lutte contre la pandémie Anthony Fauci, «qui était l’expert», a menti. «Sur tout», renchérit RFK Jr. «Sur la distanciation sociale, l’immunité naturelle, la transmission et l’origine du Covid, il a menti. Et vous avez sanctionné des gens parce qu’ils n’ont pas cru les experts. Et maintenant, vous faites encore appel aux experts. Vous parlez de quelque chose dont vous n’avez aucune connaissance. »

L'ambiance est tendue sur CNN et le ministre américain de la Santé ne mâche pas ses mots. Notamment lorsqu'il s'agit de savoir si le vaccin contre la Covid-19 a protégé les enfants. «Pouvez-vous me montrer une étude [à ce sujet] ?», demande RFK Jr. à la présentatrice.

Bash rétorque que certaines études indiquent que les fausses informations sur le vaccin auraient coûté la vie à 100 000m ou 200 000 personnes. «Vous racontez n'importe quoi», rétorque vivement le ministre. «Je ne dis pas n'importe quoi», se défend la journaliste, avant d'ajouter : «Pardon ? [...] Ce n'est pas constructif.»

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«Vous dites n'importe quoi», répète l'homme de 72 ans. «Vous avancez des affirmations qui ne tiennent pas la route. Et quand je vous prends au mot, vous dites que je me dispute avec vous.»

Bash rétorque qu'elle n'a jamais dit que tout s'était déroulé de manière optimale pendant la pandémie. «Vous avez semé la peur parmi la population», l'interrompt Kennedy. «Pourquoi dites-vous cela ?», demande Bash. «Parce que c'était le rôle de CNN», répond-il. «Pendant la pandémie de coronavirus, nous avons complètement vidé de leur substance nos droits constitutionnels. Nous avons commencé à censurer des personnes, violant ainsi le premier amendement», poursuit RFK Jr.

«C'est la priorité absolue : nous protégeons la Constitution», explique le ministre pour justifier sa démarche. Bash affirme quant à elle qu'elle préfère se tourner vers l'avenir. «Excusez-moi, mais vous parlez de droits, et moi je vous interroge sur une éventuelle crise de santé publique qui nous menace», rétorque la journaliste.

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RFK Jr. réaffirme que les sceptiques face au coronavirus ont été diabolisés. Bash veut changer de sujet. «Oui, bien sûr que vous voulez passer à autre chose, puisque vous faisiez partie du problème», lance avec sarcasme le ministre de Trump. «Non», rétorque la femme de 55 ans. «Je ne faisais pas partie du problème.»

«C'était une violation flagrante des principes journalistiques», reprend alors JFK Jr. « Votre rôle est de faire preuve d'un scepticisme extrême envers les autorités, et vous ne l'avez pas fait. [...] Vous vous en êtes pris à des gens qui avaient un avis différent !»

Cette intervention ne porte toutefois pas uniquement sur le bilan de la pandémie, un sujet qui revient sur le devant de la scène suite à la récente audition d'Anthony Fauci. Les récentes épidémies de rougeole aux États-Unis sont également abordées : on n'avait pas connu autant de cas depuis 35 ans. Le ministre en assume-t-il la responsabilité ?

«Absolument pas», répond-il. «Vous êtes le plus célèbre opposant à la vaccination de la planète», intervient la présentatrice. «La raison de cette épidémie de rougeole, ce sont les confinements liés au coronavirus, car les gens n’ont pas été vaccinés», affirme JFK Jr. Anthony Fauci l’aurait lui-même admis dans ses journaux intimes.

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D'un autre côté, le ministre ajoute peu après que les épidémies de rougeole touchent surtout des groupes religieux comme les mennonites, qui refusent de toute façon de se faire vacciner. «Il est difficile de m'en tenir pour responsable, même s'ils le veulent.»

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«Je ne veux pas vous rejeter la faute», précise Bash. «Je vous pose simplement cette question parce que vous avez beaucoup d'influence sur ces sujets.»

Que retenir de cette interview très animée ? Pour RFK Jr., ce sont les conseillers scientifiques qui sont responsables du bilan de la pandémie de Covid-19. « [Le président Donald] Trump voulait mettre fin aux confinements. Je pense que ce sont les confinements qui ont le plus nui à notre pays», déclare-t-il.

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Ashish Jha critique le ministre, estimant qu'il simplifie trop les choses : ce médecin était chargé de la gestion de la pandémie sous Joe Biden entre 2022 et 2023.

«La responsabilité doit incomber à nos dirigeants politiques, et non aux scientifiques qui donnent des conseils. Deuxième point : une grande partie de ce qu’a dit le ministre Kennedy est tout simplement faux. D'un point de vue factuel, cela ne correspond pas à la vérité», a-t-il déclaré à CNN après l'interview de Kennedy.