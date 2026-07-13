Les Etats-Unis ont annoncé lundi le lancement d'une campagne majeure contre la Cour pénale internationale, leur bête noire basée à La Haye, accusée de «mener la guerre» contre Washington et qu'ils menacent de nouvelles sanctions.

«A l'heure où nous parlons, la CPI et ses alliés mènent une guerre contre notre pays, non pas à coups de balles ou de missiles, mais à coups de statuts, de traités et de la force de ce qu'on appelle le +droit international+», a déclaré le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, à travers un message vidéo sur X, un article dans le Wall Street Journal et un communiqué.