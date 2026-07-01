Le président chinois Xi Jinping s'est engagé mercredi à renforcer et à moderniser l'armée du pays et à éradiquer la corruption au sein du Parti communiste (PCC) au pouvoir.

Xi Jinping s'est exprimé au Grand Palais du peuple à Pékin pour le 105e anniversaire de la fondation du parti.

«Etablir des règles de fer» Xi Jinping s'engage à renforcer l'armée et à vaincre la corruption

Le dirigeant, au pouvoir en Chine depuis fin 2012, a souligné l'importance d'une «armée forte» devant des responsables politiques et militaires ainsi que des membres du Parti communiste chinois réunis au Grand Palais du peuple à Pékin pour le 105e anniversaire de la fondation du parti.

Dans son discours, M. Xi a juré de «maintenir la direction absolue du Parti» sur les forces armées et de renforcer ces dernières. «Nous devons faire progresser la modernisation de la défense nationale et des forces armées», a-t-il affirmé.

Le PCC doit également «mener résolument la bataille décisive, de longue haleine et globale contre la corruption», a-t-il ajouté.

Hauts rangs décimés

La puissante Commission militaire centrale, que Xi Jinping dirige, a publié de nouvelles mesures visant à «établir des règles de fer pour une discipline stricte en matière de formation, de gestion et de supervision» des cadres militaires de haut rang, avaient rapporté en mai les médias d'Etat.

Des analystes s'interrogent sur la capacité des forces armées chinoises à combattre efficacement depuis que la vaste campagne anti-corruption engagée par M. Xi a décimé leurs plus hauts rangs.

Ces efforts pour purger la corruption ont entraîné la chute de deux ministres de la Défense au cours des trois dernières années et réduit les effectifs de la Commission militaire centrale – qui comptait autrefois sept membres – à Xi Jinping et à un général.

M. Xi a également réaffirmé mercredi sa volonté de voir la Chine prendre le contrôle de Taïwan, l'île démocratique dont Pékin revendique la souveraineté.

«Résoudre la question de Taïwan et réaliser la réunification complète de la patrie est une mission historique inébranlable de notre parti et l'aspiration commune de tout le peuple chinois», a-t-il martelé.

Le dirigeant chinois a exhorté son pays à «s'opposer à l'ingérence de forces extérieures», sans citer de pays en particulier.

Les tensions entre Pékin et Tokyo se sont avivées ces derniers mois depuis que la Première ministre japonaise Sanae Takaichi a suggéré en novembre dernier que Tokyo pourrait intervenir militairement en cas d'attaque chinoise sur Taïwan.

Le Parti communiste chinois a été fondé le 1er juillet 1921 et comptait plus de 101 millions de membres fin 2025, selon l'agence de presse officielle Chine Nouvelle.