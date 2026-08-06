Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rendra en Serbie samedi, ont indiqué jeudi un haut responsable ukrainien et Belgrade, ce qui marquera son premier voyage dans ce pays allié traditionnel de Moscou depuis le début de l'invasion russe.

«Le président serbe Aleksandar Vucic recevra le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui effectuera une visite officielle en Serbie le 8 août 2026», ont affirmé ses services dans un communiqué jeudi.

Plus tôt, un haut responsable ukrainien avait annoncé la visite à l'AFP, estimant que Kiev doit «détacher les Serbes du camp de la Russie».

Ce déplacement de Volodymyr Zelensky est une «gifle pour les Russes», avait ajouté cette source sous le couvert de l'anonymat. «Personne ne pourra plus dire que la Serbie est une chasse gardée de la Russie et que Zelensky ne s'y rend pas.»

Volodymyr Zelensky, qui multiplie les voyages à l'étranger pour consolider le soutien international à son pays, ne s'est pas rendu en Serbie depuis son arrivée au pouvoir en 2019.

La Serbie reste l'un des rares pays à ne pas avoir adopté des sanctions contre la Russie après son invasion de l'Ukraine en 2022. Elle dépend aussi très fortement de Moscou pour son approvisionnement en gaz.

Mais Belgrade est candidate à l'adhésion à l'UE, et joue donc un numéro d'équilibriste fragile pour préserver ses liens avec Bruxelles et Moscou.

Le président serbe Aleksandar Vucic a rencontré en mai 2025 son homologue russe Vladimir Poutine à Moscou, où la plupart des dirigeants européens ne se rendent plus depuis l'invasion.

Préoccupations communes

Il s'était rendu en Ukraine afin de participer à un sommet régional quelques semaines plus tard, et y est retourné en juillet. Il avait promis une assistance à l'Ukraine, mais évité de se joindre à une déclaration de soutien formelle signée par d'autres dirigeants.

Aleksandar Vucic a estimé jeudi que Volodymyr Zelensky et lui avaient «plusieurs sujets d'importance» à évoquer, notamment «le chemin européen» partagé de Belgrade et Kiev, qui veut également rejoindre l'UE.

«Nous (...) sommes confrontés à des problèmes identiques ou similaires sur la voie de l"adhésion à l'Europe», a-t-il dit à des journalistes, jugeant que les pays pourraient «s'entraider».

Il a ajouté vouloir parler de leur coopération concernant l'économie et l'énergie.

Le président, évoquant l'absence de sanctions prises contre Moscou, a estimé que la Serbie avait «défini sa politique» et ne comptait pas en dévier, quoi qu'en dise Volodymyr Zelensky.