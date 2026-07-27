Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé lundi au Royaume-Uni, où il est le premier dirigeant étranger à être reçu par le nouveau chef du gouvernement Andy Burnham, avec l'objectif de conclure avec Londres un accord sur les drones.

Le président ukrainien est le premier dirigeant étranger à être reçu par le nouveau chef du gouvernement Andy Burnham.

Guerre en Ukraine Zelensky à Londres pour sa première rencontre avec Andy Burnham

Cette visite intervient avant le déplacement de M. Zelensky à Washington mardi, où il doit rencontrer Donald Trump, plus de quatre ans après le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui fait un nombre croissant de victimes sans avancée diplomatique entre les belligérants.

MM. Burnham et Zelensky doivent se rencontrer sur une base navale à Portsmouth (sur la côte sud de l'Angleterre) et échanger avec des militaires ukrainiens et britanniques qui participent à un exercice de lutte contre les mines marines, afin de préparer de futures missions en mer Noire.

En amont de cette rencontre, le nouveau locataire de Downing Street, Andy Burnham, arrivé au pouvoir la semaine dernière, a fait part du soutien «indéfectible» du Royaume-Uni envers l'Ukraine, dans un communiqué.

Le Royaume-Uni est l'un des soutiens les plus importants de l'Ukraine. Il a déjà mobilisé quelque 25 milliards de livres (29 milliards d'euros) depuis le début de l'invasion russe en 2022, dont 16 milliards d'aide militaire.

À son arrivée au Royaume-Uni, Volodymyr Zelensky a salué sur X les liens entre les deux pays, qu'il a qualifiés de «relation la plus forte de toute leur histoire».

Arrived in the United Kingdom. My schedule includes meetings with Prime Minister Andy Burnham @andyburnham, as well as with our warriors who are currently in the UK, including those who took part in the Sea Breeze exercises.



Over the years of the full-scale war, we have built… pic.twitter.com/OuXt8cY91V — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 27, 2026

Il a indiqué la veille sur Sky News que son pays était «prêt à partager toutes (ses) connaissances avec le Royaume-Uni», espérant que «le Royaume-Uni fasse de même». «Nous avons besoin d'un accord très solide sur les drones», a-t-il dit.

Kiev utilise son expertise en matière de lutte antidrones – développée ces dernières années – comme un levier pour tenter d'obtenir de l'aide à l'international, comme dernièrement auprès de pays du Golfe attaqués par des drones iraniens.

Systèmes de brouillage

Londres doit annoncer lundi le partage avec l'Ukraine de la propriété intellectuelle d'un nouveau système britannique de brouillage électronique baptisé «Stone Cloak», présenté comme capable de compliquer la détection et le ciblage des drones par les défenses aériennes russes.

Ce partage permettra à Kiev de «produire à grande échelle» ce système de brouillage, afin de «renforcer ses lignes de défense et la défense de l'Europe», alors que l'Ukraine cherche à préserver son avantage technologique dans la guerre des drones face à la Russie, selon Downing Street.

Après une première semaine au pouvoir surtout consacrée à des sujets intérieurs (pouvoir d'achat, décentralisation), il s'agit du premier véritable engagement diplomatique d'Andy Burnham, après des échanges téléphoniques avec plusieurs dirigeants étrangers, dont le président américain Donald Trump.

«Défi de taille»

Depuis février 2022, Volodymyr Zelensky s'est rendu à six reprises au Royaume-Uni. L'ex-premier ministre travailliste Keir Starmer lui avait rendu sa dernière visite mi-juillet.

Après l'Europe, le président ukrainien doit rencontrer mardi son homologue américain Donald Trump à Washington, a fait savoir un responsable de la Maison Blanche. M. Zelensky avait déclaré la semaine dernière vouloir «redynamiser la diplomatie», après s'être entretenu avec des émissaires américains.

La guerre menée par Israël et les Etats-Unis contre l'Iran depuis le 28 février a grippé les efforts de médiation menés par Washington ainsi que la fourniture d'armement.

L'Ukraine réclame notamment davantage de missiles Patriot, de fabrication américaine, particulièrement efficaces dans l'interception des missiles balistiques russes. Mais après des semaines de guerre au Moyen-Orient, les stocks sont limités.

«Je comprends que les Etats-Unis se concentrent sur le Moyen-Orient», a déclaré Volodymyr Zelenksy à Sky News, mais cela crée «un défi de taille» pour Kiev. «Ils (les Russes) peuvent augmenter leur production de missiles balistiques, et c'est pourquoi nous avons besoin de moyens de défense aérienne aussi rapidement que possible», a-t-il expliqué.

Donald Trump a récemment annoncé, en marge d'un sommet de l'Otan, son intention d'autoriser l'Ukraine à fabriquer des missiles destinés aux batteries Patriot, puis son soutien à un projet de loi américain susceptible d'établir des sanctions pour les acheteurs de pétrole russe.

La rencontre aura lieu le même jour que l'hommage à Washington au sénateur Lindsey Graham, fervent partisan de la cause ukrainienne mort le 11 juillet.