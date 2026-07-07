L'Ukraine pourrait apporter des capacités de défense «extraordinaires» à l'Otan si elle pouvait en devenir membre, a affirmé mardi à Ankara le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Le président ukrainien a également appelé l'Alliance atlantique à faire preuve de plus de «détermination» dans son aide à la défense aérienne de l'Ukraine.

«L'alliance de l'avenir» Pour Zelensky, «l'Ukraine a sa place au sein de l'Otan»

Il a également appelé l'Alliance atlantique à faire preuve de plus de «détermination» dans son aide à la défense aérienne de l'Ukraine, au moment où la Russie multiplie les attaques de missiles, notamment balistiques contre les villes et les infrastructures de son pays.

«L'Ukraine a sa place au sein de l'Otan, car l'Otan avec l'Ukraine est l'alliance de l'avenir», a-t-il martelé devant un parterre d'industriels et de responsables de l'Alliance. L'Ukraine veut rejoindre l'Alliance atlantique, mais les Etats-Unis de Donald Trump s'y opposent.

«Pensez-vous vraiment que ce serait la bonne chose à faire que de laisser à l'extérieur de l'Otan un pays et un peuple avec ce niveau de capacités de défense?», a lancé le président ukrainien au premier jour du sommet de l'Alliance.

Today, we defend against hundreds and hundreds of attack drones every day, and thousands and thousands every week and every month. Ukraine’s defense sector is building that capability even in the middle of a full-scale war.



We also maintain a high interception rate against… pic.twitter.com/PN3OstKOF9 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 7, 2026

Plus de quatre ans de guerre

L'Ukraine a développé plus de quatre ans après son invasion à grande échelle par la Russie une expertise et un savoir-faire en matière de drones, mais elle est aussi parvenue en peu de temps à créer de toutes pièces une capacité de production de missiles, comme le missile de croisière Flamingo.

Cette capacité n'est toutefois pas suffisante pour protéger l'Ukraine à 100% des frappes lancées quotidiennement par la Russie. «Nous sommes capables de tout faire nous-mêmes, mais lorsqu'il s'agit de défense aérienne, nous avons besoin de la détermination de nos partenaires. Que davantage de détermination et davantage de décisions en matière de défense aérienne soient l'un des résultats clés de ce sommet de l'Otan», a aussi dit M. Zelensky.

L'Ukraine réclame notamment davantage de missiles Patriot, de fabrication américaine, particulièrement efficaces dans l'interception des missiles balistiques russes, mais après des semaines de guerre au Moyen-Orient, les stocks sont limités.