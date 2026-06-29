Le Pakistan a mené dans la nuit des frappes aériennes dans l'est de l'Afghanistan visant notamment une faction dissidente des talibans pakistanais, a déclaré lundi Islamabad. L'attaque a fait des dizaines de victimes civiles, selon le gouvernement afghan.

Islamabad accuse l'Afghanistan d'accueillir des combattants du mouvement des talibans pakistanais (TTP) qui ont revendiqué des attaques meurtrières au Pakistan, ce que les autorités afghanes démentent (archives).

«Trois cibles situées dans les provinces de Paktia, Paktika et Kunar ont été détruites lors de frappes de précision», a indiqué le ministre pakistanais de l'information, Attaullah Tarar, dans un communiqué, faisant référence à trois provinces de l'est de l'Afghanistan. Il a précisé que ces bombardements ont fait au moins 25 morts.

Un porte-parole du gouvernement des talibans afghans a qualifié l'opération militaire pakistanaise d'"acte d'agression lâche», dans un message publié sur le réseau social X. Selon lui, des dizaines de civils ont été tués ont blessés dans ces frappes.