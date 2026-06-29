Pérou
Fujimori déclarée officiellement vainqueure du second tour
Keiko Fujimori est déclarée officiellement vainqueure du second tour de la présidentielle au Pérou.
ATS
La candidate de droite Keiko Fujimori a été officiellement déclarée lundi vainqueure du second tour de la présidentielle au Pérou par l'autorité électorale, trois semaines après le scrutin.
Mme Fujimori est créditée de 50,13% des voix, contre 49,86% à son rival de gauche Roberto Sanchez, selon les résultats définitifs publiés sur le site internet de l'Office national des processus électoraux (ONPE).