La candidate de droite Keiko Fujimori a été officiellement déclarée lundi vainqueure du second tour de la présidentielle au Pérou par l'autorité électorale, trois semaines après le scrutin.

Keiko Fujimori est déclarée officiellement vainqueure du second tour de la présidentielle au Pérou.

Mme Fujimori est créditée de 50,13% des voix, contre 49,86% à son rival de gauche Roberto Sanchez, selon les résultats définitifs publiés sur le site internet de l'Office national des processus électoraux (ONPE).