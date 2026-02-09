Les milieux économiques soutiennent l’initiative des Jeunes libéraux-radicaux pour un frein à l’administration. Selon eux, «la bureaucratie imposée par la politique a pris des proportions excessives».

Le président du comité d'initiative Lucio Sansano s'exprime en présence des directeurs des faîtières économiques Urs Furrer, Roland A. Müller et Monika Rühl ainsi que du président et de la vice-présidente des Jeunes PLR, Jonas Lüthy et Pauline Blan.

Bureaucratie L’initiative pour un frein à l'administration : soutien de l'économie

Le nombre d’obligations que les entreprises doivent respecter ne cesse d’augmenter, dénoncent mercredi Economiesuisse, l'Union suisse des arts et métiers (usam) et l'Union patronale suisse (UPS). Il est passé de 26'000 en 2007 à plus de 36'000 en 2025, selon un monitoring du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) cité dans le communiqué des trois faîtières.

Pour le directeur de l'usam Urs Furrer, cette charge croissante freine la compétitivité des entreprises et des PME suisses. En outre, les salaires plus élevés versés par l'administration fédérale «accentuent la concurrence déjà tendue pour attirer les talents», au détriment du secteur privé, ajoute le directeur de l'UPS, Roland A. Müller. Ce qui aggrave la pénurie de personnel qualifié.

L'exemple des pays nordiques

Les faîtières économiques prennent pour exemples des pays comme la Suède ou le Danemark, qui ont déjà imposé des standards d'efficacité bien supérieurs. Selon une étude publiée en novembre, on pourrait éviter chaque année plus de 30 milliards de francs de coûts bureaucratiques en suivant leur exemple, affirment-elles.

Pour la directrice d'economiesuisse Monika Rühl, le frein à l'endettement a montré que des règles contraignantes peuvent être efficaces. Le frein à l'administration suit la même logique: un tel instrument doit davantage inciter la politique «à rendre les processus des autorités plus efficaces et plus numériques».

«Un juste équilibre»

Lancée en avril dernier, l'initiative «Pour un juste équilibre entre administration fédérale et population (frein à l'administration)» vise à lier la croissance des dépenses de la Confédération à l'évolution du salaire médian de la population.

Le texte prévoit des exceptions. Le Parlement doit pouvoir décider à la majorité absolue de dépasser la limitation pour faire face à une situation d'urgence. Il exclut aussi le domaine des écoles polytechniques fédérales et la Haute école fédérale en formation professionnelle.

Le président des jeunes PLR Jonas Lüthy salue le soutien de l'économie, qui montre selon lui «à quel point il est urgent d’agir. La croissance incontrôlée de l’administration affaiblit durablement la place économique suisse».

Les initiants ont jusqu'au 14 octobre 2027 pour récolter les 100'000 signatures nécessaires. Des élus fédéraux du PLR, du PVL, du Centre et de l'UDC font partie du comité.