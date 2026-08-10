Le voyage annuel du Conseil d'Etat valaisan a débuté et lundi et se conclura jeudi. Cette année, pas de séjour à l'étranger, mais diverses rencontres programmées exclusivement dans le canton.

A cette occasion, le gouvernement rencontrera la population, des autorités et des acteurs de l’économie, de la recherche, de la viticulture et des régions de montagne. Ce programme s’inscrit dans le thème de l’année présidentielle de Christophe Darbellay intitulé: «A la rencontre du Valais», précise un communiqué de l'Etat du Valais diffusé lundi.

Après une descente en rafting depuis Obergesteln, il a effectué un premier arrêt, lundi, à Reckingen pour y rencontrer la population et les autorités communales, avant de rejoindre Mühlebach pour un échange avec les autorités d’Ernen.

Rencontre avec la direction de Novelis

Economie, innovation et recherche rythmeront la journée de mardi, dans le Valais central. Après une rencontre avec des représentants de l’entreprise Novelis de Sierre, le gouvernement se rendra au marché de la Cité du Soleil pour échanger avec la population et les autorités. Il rejoindra ensuite Ferpècle, pour visiter la station d’enseignement et de recherche Alp’Lab, développée par le Centre interdisciplinaire de recherche sur la montagne de l’Université de Lausanne.

Cette étape permettra à l'exécutif cantonal de découvrir les activités de recherche, d’expérimentation et d’observation menées dans les domaines des risques naturels, du changement climatique, de la géologie, de la biologie et des sciences humaines et sociales.

Une initiation au tir

Mercredi, les membres du gouvernement rejoindront la Maison de la Petite Arvine, à Fully, pour une rencontre avec les autorités communales et des représentants de la viticulture. Les échanges porteront notamment sur la valorisation des produits du terroir et les difficultés rencontrées par la branche. Après une initiation au tir au stand de la Douay dans l’après-midi, le Conseil d’Etat se rendra au col du Grand-Saint-Bernard, où il passera la nuit à l’auberge de l’hospice.

Le voyage s’achèvera jeudi à Commeire, sur la commune d’Orsières, où le gouvernement rencontrera le Groupement de la population de montagne du Valais romand. Les échanges porteront sur les réalités et les défis auxquels font face les régions de montagne, ainsi que sur les conditions nécessaires à leur développement.