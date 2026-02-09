La Confédération s'immisce dans la réglementation du 30 km/h dans les villes. Sur demande du Parlement, le Conseil fédéral a décidé mercredi de mieux cadrer cette limitation de vitesse. Il faudra démontrer que la mesure n'entraîne aucun trafic d'évitement indésirable.

Une expertise devra prouver l'absence d'une telle conséquence. Il s'agit d'éviter que des réductions de la vitesse sur les axes routiers principaux n'entraînent un report du trafic dans les quartiers résidentiels, indique le gouvernement dans un communiqué. Et de relever que la proposition a été largement approuvée lors de la consultation.

Par ailleurs, le régime de la priorité de droite ne sera en principe pas admis sur les routes affectées à la circulation générale et limitées à 30 km/h, afin de garantir la fluidité du trafic. En outre, des passages pour piétons pourront toujours y être aménagés, pour garantir la sécurité des personnes se déplaçant à pied.

La modification d'ordonnance entrera en vigueur le 1er octobre.