Le Conseil fédéral va recommander au Parlement de rejeter l'initiative sur la place financière, sans lui opposer de contre-projet. Il a pris cette décision mercredi, en estimant qu'il s'engageait déjà pour «une place financière axée sur la durabilité».

Le Conseil fédéral recommande au Parlement de rejeter l'initiative sur la place financière. Il estime que la législation actuelle permet déjà d'atteindre les objectifs du texte (image d'illustration).

Selon le gouvernement, la législation actuelle et la politique de la Suisse permettent déjà d'atteindre les objectifs de l'initiative en matière de politique climatique. Les interdictions supplémentaires demandées par le texte sont «questionnables dans un contexte international», écrit encore le Conseil fédéral.

Les sept sages disent notamment craindre une hausse des coûts si de nouveaux mécanismes de surveillance et de sanctions devaient être créés, comme le demandent les initiants.

L'initiative populaire «pour une place financière suisse durable et tournée vers l'avenir» demande que des règles contraignantes s'appliquent aux activités financières internationales qui présentent des risques climatiques et environnementaux. Le comité estime que la Suisse est à la traîne en la matière.