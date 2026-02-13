  1. Clients Privés
Médiathèque Valais A Martigny, une exposition pour aborder les enjeux climatiques

ATS

13.2.2026 - 11:57

«Histoires climatiques du Valais»: c'est le nom du nouveau projet de la Médiathèque Valais – Martigny. L'exposition aborde des enjeux liés au changement climatique de manière didactique, en utilisant l'intelligence artificielle. A voir jusqu'au 11 mars.

La nouvelle exposition de la Médiathèque Valais - Martigny aborde des questions liées au changement climatique (image d'illustration).
La nouvelle exposition de la Médiathèque Valais - Martigny aborde des questions liées au changement climatique (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

13.02.2026, 11:57

«L’exposition explore la façon dont les populations et les paysages alpins se sont adaptés, hier et aujourd’hui, aux transformations du climat, explique l'institution dans un communiqué. Un accent particulier est mis sur le territoire valaisan.

Il s'agit, à partir de rapports, conférences, entretiens et documents, de rendre «la science accessible par la narration visuelle», relève encore la Médiathèque Valais – Martigny. «Grâce à certaines images générées par intelligence artificielle (GenAI), les connaissances scientifiques sont traduites ici en un langage visuel immédiat», poursuit-elle.

Ce projet, visible dans l'espace «Dans l'Objectif», interroge de manière critique les enjeux et les limites environnementales des technologies numériques. Dans un autre espace se tient depuis le 22 janvier l'exposition «Vieillir en Suisse en tant que personnes étrangères», réalisée par l'Observatoire romand du droit d'asile et des étrangers et étrangères.

Cette deuxième exposition fait remarquer que «les ressources et les conditions de vie à l’âge de la retraite entre les personnes âgées en Suisse et les personnes issues de l’immigration ne sont pas égales: les étrangers et étrangères sont davantage touchées par la précarité et la pauvreté.» Trois enjeux liés aux lois d'immigration ,- exclusion, pauvreté et santé – sont ainsi abordés à travers des photographies et des témoignages jusqu'au 14 mars.

