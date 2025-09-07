  1. Clients Privés
Neuchâtel A nouveau 160'000 visiteurs à la Braderie de La Chaux-de-Fonds

ATS

7.9.2025 - 19:41

La 49e édition de la Braderie à La Chaux-de-Fonds a accueilli, comme en 2023, 160'000 visiteurs de vendredi à dimanche, sous un soleil radieux. Les organisateurs pensent déjà à 2027 et à une 50e édition qui tombera en même temps que Capitale culturelle suisse.

En 2027, la 50e édition de la Braderie et des Horlofolies de La Chaux-de-Fonds tombera en même temps que l'événement Capitale culturelle suisse (photo d'illustration).
En 2027, la 50e édition de la Braderie et des Horlofolies de La Chaux-de-Fonds tombera en même temps que l'événement Capitale culturelle suisse (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

07.09.2025, 19:41

07.09.2025, 20:28

La fréquentation a été à nouveau au rendez-vous de la manifestation chaux-de-fonnière qui existe depuis 1932, s'est réjoui devant la presse le comité d'organisation de la Braderie et des Horlofolies. La température est allée crescendo pour atteindre 25 degrés dimanche après-midi. Il n'y a pas eu de souci sécuritaire particulier.

La fête a battu son plein de vendredi à midi jusqu'à dimanche soir. «Les gens se sont montrés un peu moins dépensiers», a constaté Patrick Gaschen, président du comité d'organisation, une prudence qui reflète peut-être une conjoncture économique incertaine, sur fond des droits de douane appliqués par les Etats-Unis.

Deux nouveautés

«Certains stands l'ont ressenti au point de ne pas être sûrs de couvrir intégralement leurs frais», a ajouté le responsable des finances Denis Cattin. Le recours au système de paiement «cashless», pourtant en vigueur depuis plusieurs éditions, peine encore à convaincre tout le monde, a-t-il encore déploré.

Sur le plan musical, les organisateurs ont proposé pour la première fois un festival techno au coeur de la Métropole horlogère. Responsable de l'événementiel, Grégoire Simon-Vermont en a tiré un «excellent» bilan, avec entre 2500 et 3000 personnes qui ont accouru vendredi et samedi soir sous la tente dressée place de la Carmagnole.

Le public a pu voir des jeunes talents et des têtes d’affiche internationales, à l'initiative de l’association Tech With Us. Parmi ces derniers, il y avait notamment Joachim Pastor, référence de la techno mélodique française et cofondateur du label Hungry Music. Etaient aussi sur scène Poto Rico, Jimmy Labeeu et Elli Acula.

Toujours sous la tente de la place de la Carmagnole, la journée de dimanche a été le théâtre de la première journée des familles. Les désormais traditionnelles déambulations de marionnettes géantes sur le Pod ont pour leur part eu lieu samedi et dimanche. Un spectacle à 80'000 francs «qu'il s'agit de financer», a souligné Patrick Gaschen.

Capitale culturelle

Cette année, quelque 210 stands étaient à disposition des visiteurs, dont plus de 100 animés par des sociétés locales. Le budget de la fête reste stable à environ 700'000 francs. Au-delà du bilan 2025, les organisateurs disent penser déjà à la 50e édition de la manifestation bisannuelle, bientôt centenaire par ailleurs.

L'édition 2027 coïncidera également avec l'année durant laquelle La Chaux-de-Fonds sera Capitale culturelle suisse. Toujours concernant l'avenir, le comité a mentionné la difficulté toujours plus marquée de trouver des bénévoles. C'est pourquoi la question de la professionnalisation de l'organisation se pose.

