La Fashion Week masculine parisienne démarre mardi, avec en point d'orgue le nouveau show très attendu du créateur star Pharrell Williams pour Louis Vuitton, qui investit cette fois le Louvre en soirée.

Photo: Création de Giorgio Armani lors de la Semaine de la mode de Milan lundi.

La semaine de la mode parisienne automne-hiver 2025-2026 emboîte le pas à celle de Milan. A cause de la valse des directeurs artistiques des derniers mois, elle s'annonce un peu moins dense que l'an dernier, avec 37 défilés et 30 présentations réparties sur six jours, de mardi à dimanche.

Givenchy et Valentino manquent notamment à l'appel, leurs nouveaux créateurs préférant se réserver respectivement pour la semaine de la mode féminine en mars et celle de la haute couture.

Autre absence notable, celle de Loewe, dont le directeur artistique Jonathan Anderson serait sur le départ, selon plusieurs médias spécialisés.

Les maisons de luxe Dior Homme et Hermès, à l'instar des maisons japonaises Kenzo, Yohji Yamamoto, Issey Miyake et Mihara Yasuhiro, seront pour leur part bien présentes.