Sur la Riviera vaudoise, onze musées ou institutions, dont le château de Chillon, participeront le samedi 24 mai à l'édition 2025 de la Nuit des musées (archives). ATS

Samedi prochain, plusieurs musées d'Yverdon-les-Bains et de la Riviera vaudoise organisent leur édition 2025 de la Nuit des musées. L'entrée est gratuite. Dans la cité thermale, ce sont sept institutions qui ouvriront leurs portes de 17h00 à 23h00, sur le thème de «l'Envol».

Keystone-SDA ATS

Organisée par l'association Patrimoine Vivant et JJL Studio, la nuit muséale yverdonnoise sera «poétique, créative, symbolique et festive», promettent les responsables. Adressée pour tous les publics, riche et variée, la soirée sera ponctuée de performances inédites, d'expositions, d'installations participatives, d'ateliers créatifs, de visites guidées et d'expériences immersives, détaillent-ils.

Les institutions qui participent à cette édition 2025 sont la Maison d'Ailleurs, le Musée d'Yverdon et région, le Centre d'art contemporain (CACY), le Musée suisse de la mode, la Bibliothèque de la Ville, le Centre Pro Natura de Champ-Pittet et le Théâtre de l'Echandole.

Bus navettes «oldtimer»

Le même samedi, sur la Riviera, ce sont onze musées qui ouvriront leur porte de 17h00 à minuit. Chaque musée accueille une animation spécialement conçue pour l'occasion: là aussi, des performances artistiques, des spectacles, mais aussi des concerts en plein air ainsi que des projections. Un programme conçu pour petits et grands.

Pour transporter le public d'un musée à l'autre, des bus navettes d'époque «oldtimer» assureront les trajets, selon le site internet de Montreux Riviera. Ils desserviront six arrêts de bus situés à proximité des musées, toutes les 20 minutes de 17h30 à 23h40.

Les onze institutions participantes sont l'Alimentarium, le Musée suisse de l'appareil photo, le Musée Jenisch, le Musée historique et le Musée de la Conférie des Vignerons à Vevey, le Musée suisse du jeu à la Tour-de-Peilz, le Musée de Montreux, le Château et le Fort de Chillon à Veytaux, la villa «Le Lac» du Corbusier à Corseaux et le Chemin de fer Blonay-Chamby.