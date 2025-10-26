Le festival international du film comique de Vevey (VIFFF) continue sa progression pour sa 11e édition, qui s'est achevée dimanche. Cinq jours durant, il a réuni 9500 spectateurs, contre 9100 l'année précédente.

La météo capricieuse a empêché de diffuser la plupart des films qui étaient prévus sur la place du marché (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Plus de 1000 enfants ont également profité du festival lors de projections scolaires et d'ateliers, indiquent dimanche soir les organisateurs dans un communiqué. Les résultats plus que satisfaisants sont de bon augure pour les éditions suivantes. Seule ombre au tableau: une météo capricieuse, qui a empêché sept des huit projections gratuites de l'open air de se tenir.

Au niveau du palmarès, plusieurs prix ont été décernés, dont le VIFFF d'or du meilleur long métrage, remis au film Vitrival, de Noëlle Bastin et Baptiste Bogaert. Le jury a choisi de récompenser un film «qui surprend par sa capacité à ouvrir en grand l'horizon de la comédie. Un film qui nous invite à rire à partir d'un rythme singulier, de la création d'attentes sans cesse déjouées et d'un récit qui transcende les genres avec panache et finesse».

Invitée d’honneur de cette édition, Sophie Letourneur est venue présenter sept de ses films. Elle a également donné une masterclass où elle est revenue sur son œuvre et sur sa méthode de travail.