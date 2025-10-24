L'organisation Mountain Wilderness Suisse a achevé vendredi de démanteler l'ancien téléski de Chesières (VD), désaffecté depuis plus de 60 ans. Elle a mené cette action avec des bénévoles et la commune d'Ollon, laquelle a notamment assuré l'élimination des deux pylônes restants.

Mountain Wilderness a lancé une carte participative qui vise à signaler des installations obsolètes (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Avec cette nouvelle action de démantèlement, sa quatrième de l'année, Mountain Wilderness Suisse dit vouloir «attirer l'attention sur la valeur des paysages non aménagés», lesquels deviennent «de plus en plus rares dans les Alpes», écrit vendredi l'organisation dans un communiqué.

Elle ajoute que ce dernier démantèlement a été rendu possible grâce aux renseignements d'un particulier, les pylônes ayant été «oubliés dans le paysage pendant des décennies».

Pour remédier à cette problématique, elle a lancé une carte participative. «Les particuliers pourront désormais signaler des installations obsolètes rencontrées sur le territoire», poursuit le communiqué.

Selon Mountain Wilderness Suisse, il existe actuellement plus de 55 remontées mécaniques désaffectées, pour la plupart sous concession cantonale.

Meilleure base légale

L'organisation demande une adaptation de la loi sur les installations à câbles qui, selon elle, devrait être complétée «par un délai clair pour le démantèlement». Elle réclame aussi la création d'un fonds «afin de garantir que le manque de moyens ne soit plus un prétexte à l'inaction».