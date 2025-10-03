  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Les chemins de la colère» Le journaliste Antonio Rodriguez sur les traces de l’exil galicien

ATS

3.10.2025 - 11:00

Dans «Les chemins de la colère», le journaliste jurassien de l’AFP Antonio Rodriguez entraîne le lecteur dans un road trip à travers la crise économique. Il y raconte l’exil des Galiciens dans les années 60 et celui, plus récent, lié à la crise financière de 2008.

File interminable de camions sur l’asphalte européen: Antonio Rodriguez en fait la toile de fond de son road trip sur les traces de l’exil galicien. (photo prétexte)
File interminable de camions sur l’asphalte européen: Antonio Rodriguez en fait la toile de fond de son road trip sur les traces de l’exil galicien. (photo prétexte)
ATS

Keystone-SDA

03.10.2025, 11:00

03.10.2025, 11:18

Sillonnant l’Europe à bord d’un taxi entre la Suisse et la Galice au nord de l'Espagne, Antonio Rodriguez, qui a grandi à Delémont (JU), suit les traces de sa propre histoire familiale, mais aussi celle des oubliés d’une Europe néolibérale.

L’héritage de Steinbeck

Derrière le titre «Les chemins de la colère», référence claire aux «Raisins de la colère» (1939) de John Steinbeck, le journaliste trace un parallèle entre la route 66, symbole de la Grande Dépression américaine des années 1930, et le chemin de Compostelle. Cette voie d’émigration, suivie par ses parents dans les années 60, a été empruntée à nouveau après 2008 par une nouvelle génération, marquée par la chute de Lehman Brothers et la crise des «subprimes», l’effondrement des prêts hypothécaires aux Etats-Unis.

«Au bout de ces 2000 km, les Galiciens cherchent leur 'Californie' à eux: la Suisse, dit le Jurassien d'adoption. C’est là qu’ils trouvent un moyen d’échapper à la crise, aux poursuites des banques et au chômage», ajoute-t-il, précisant qu’il a lui-même emprunté cette route avec ses parents au début des années 70.

La colère est le moteur de ce livre. «Ce qui a déclenché l’écriture, c’est que, soixante ans plus tard, les Galiciens sont toujours contraints de partir, faute d’alternative.» Pour la première fois – c'est son cinquième livre -, Antonio Rodriguez choisit de s’éloigner de la posture du journaliste: il franchit la ligne pour se faire témoin, aussi sollicité par le devoir de mémoire envers ses parents récemment disparus.

Europe désenchantée

Il suit également «ces migrants économiques pour comprendre ce qu’est devenue l’Europe de mes rêves des années 80-90.» Il évoque des usines et des villages désertés, des forêts laissées à l’abandon, ravagées par les incendies. A l’image de la diagonale du vide en France. Le tout traversé par des colonnes de camions.

Ce voyage qu'il a entrepris entre la Galice et la Suisse, à bord d'un taxi emprunté par les Gallègues, lui fait retrouver une «lenteur qui permet l’écoute». Dans son activité de journaliste économique, il regrette encore de ne pas avoir toujours su expliquer le langage technocratique des institutions.

Mais le regard journalistique garde ses vertus: dans ce livre, il relie les trajectoires individuelles aux grandes mutations politiques et économiques.

Une présentation publique de son livre, paru le 1er octobre chez Bayard, est prévue le 23 octobre au Musée jurassien d’art et d’histoire à Delémont. D’autres rencontres sont annoncées à Paris et peut-être à Genève, «une ville symbolique pour moi, où le maire actuel, Alfonso Gomez, est d’origine galicienne, comme ma mère», souligne-t-il.

Les plus lus

Cette commune encaisse 100'000 francs d'amendes par jour!
Statue satirique réinstallée : Donald Trump va-t-il devenir furax ?
Coup de théâtre en France: Lecornu crée la surprise
Des sites gaziers en Ukraine frappés par une immense attaque russe
Nouveau variant «Frankenstein» du Covid: ce qu'il faut savoir
«Sentiment d’être violée» - Un urologue défraie la chronique !