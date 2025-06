Genève, qui fait face à plusieurs jours de fortes chaleurs, élève son niveau de vigilance par rapport au risque d'incendie en forêt et lance un appel à la prudence. Les feux en plein air ne sont pas totalement interdits, mais ils doivent faire l'objet d'une surveillance accrue.

Genève lance un appel à la prudence en raison du risque marqué d'incendie en forêt en raison notamment des fortes chaleurs qui persistent (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

L'indicateur utilisé est basé sur l'analyse de données objectives relatives à la température, l'humidité relative, la vitesse du vent et aux dernières précipitations. Il passe au statut «danger marqué», soit le niveau de danger 3 sur une échelle de 5.

Les règles en vigueur doivent donc être strictement respectées, notamment par les pique-niqueurs, indique lundi le Département du territoire. En dehors des emplacements aménagés et dotés de foyers fixes, les feux sont interdits dans les espaces forestiers et dans tous les sites protégés à moins de 10 mètres des lisières.

Les personnes qui allument un feu de plein air sur un lieu autorisé doivent prendre toutes les précautions requises. Il faut surveiller en permanence les feux allumés et éteindre immédiatement les flammèches et veiller à bien éteindre le feu et sécuriser ses alentours avant de partir. En cas de forts vents, mieux vaut renoncer totalement à faire du feu.