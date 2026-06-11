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Vaud Attribution du premier prix «PME – Agir pour l'égalité»

ATS

11.6.2026 - 19:00

Le premier prix vaudois «PME – Agir pour l’égalité» a été attribué jeudi soir à l'entreprise lausannoise urbaplan, spécialisée dans l'urbanisme et la construction. La société, qui emploie une cinquantaine de personnes, s'est notamment démarquée par son action contribuant à créer «un environnement de travail respectueux et équitable pour l'ensemble de ses collaboratrices et collaborateurs.

Le Canton de Vaud, ici avec sa ministre de l'économie et de l'égalité Isabelle Moret, a attribué son premier prix «PME – Agir pour l'égalité» (archives).
Le Canton de Vaud, ici avec sa ministre de l'économie et de l'égalité Isabelle Moret, a attribué son premier prix «PME – Agir pour l'égalité» (archives).
ATS

Keystone-SDA

11.06.2026, 19:00

11.06.2026, 19:03

Dans son communiqué, l'Etat de Vaud cite également «la promotion des jeunes talents», «la quasi-parité au sein de la direction et du conseil d’administration», «la formation des ressources humaines sur les biais cognitifs» ou encore «l'existence d'un suivi régulier avec des indicateurs de qualité.»

En décernant ce prix, «nous souhaitons saluer l'engagement concret d'urbaplan et encourager d'autres entreprises vaudoises à suivre cet exemple», a souligné Fanny Oberson Gross, présidente du jury, citée dans le communiqué.

Cette nouvelle distinction vise à valoriser les contributions des PME vaudoises en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Créé par la Commission cantonale consultative de l'égalité, le prix sera décerné tous les deux ans.

«Le changement est en marche au sein des entreprises qui ont bien compris que l'égalité des femmes et des hommes bénéficie à l'ensemble de leurs collaboratrices et collaborateurs ainsi qu'à leur compétitivité économique», a affirmé la conseillère d'Etat Isabelle Moret, en charge de l'économie et de l'égalité.

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