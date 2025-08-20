Haut lieu international de la musique d'avant-garde, le Jazz Festival Willisau célèbre fin août sa 50e édition. Son directeur Arno Troxler explique pourquoi il préfère miser sur des découvertes plutôt que faire venir de grands noms dans l'arrière-pays lucernois.

Niklaus (Knox) Troxler, à droite, et Arno Troxler, à gauche, posent mercredi 26 août 2009 lors de l'ouverture du 35e Festival de jazz de Willisau. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Aussi loin que je me souvienne, le festival a fait partie de ma vie», déclare Arno Troxler, 45 ans, dans le dernier magazine du festival. Ce diplômé de la Haute école de musique de Lucerne – où il a étudié la batterie – a pris les rênes de la manifestation en 2010.

Depuis 50 ans, le festival de Willisau est un rendez-vous incontournable des fans de musique improvisée. En 1975, le graphiste et amateur de jazz Niklaus «Knox» Troxler crée le premier festival de jazz officiel de Willisau, à l'époque dans un hôtel puis dans une salle des fêtes.

«Knox» avait déjà régulièrement organisé des concerts de jazz et de swing dans la petite localité lucernoise, faisant rapidement de Willisau l'une des premières adresses pour le jazz, même au-delà des frontières. Des stars mondiales comme Archie Shepp, Anthony Braxton ou John Zorn y ont enchanté le public.

«Mieux» que son oncle

«Au début, je voulais faire beaucoup de choses différemment et mieux que mon oncle», se souvient Arno Troxler. Avec le temps, j'ai remarqué que le cœur du festival faisait ses preuves. Et qu'il était bon que beaucoup de choses restent identiques.»

Certaines choses ont néanmoins changé. Au début, le festival était placé sous le signe du free jazz, un style sans harmonies, mélodies et rythmes fixes misant fortement sur l'improvisation. «La réputation de festival de free jazz pur et dur date des premières années», souligne Arno Troxler. Aujourd'hui, la gamme est plus large et plus diversifiée, une ouverture déjà amorcée sous son oncle.

Le natif de Willisau prête surtout sa scène à de jeunes artistes prometteurs. Il ne recherche pas de grands noms, mais des nouveautés, des audaces musicales. «Le festival vit du risque, pour moi, pour le public, pour les artistes. Je ne sais pas si l'artiste va remplir la salle, le public ne sait pas ce qui l'attend, et l'artiste ne sait pas s'il plaira.»

Programmation européenne et suisse

Jadis nombre d'artistes venaient encore des Etats-Unis, la programmation est aujourd'hui davantage européenne et suisse. Le directeur veut offrir une plateforme aux musiciennes et musiciens indigènes et le jazz passionnant n'est plus l'apanage de «l'ancien hotspot new-yorkais», selon lui. Sans compter l'aspect écologique: plus besoin d'un vol transatlantique pour une représentation d'une heure.

Willisau attire aussi bien des artistes établis que de jeunes talents en quête d'expériences. L'équipe du festival garde yeux et oreilles grands ouverts pour repérer ce qui se passe sur la scène musicale. La diversité importe à Arno Troxler, qui veille à sortir de «sa propre bulle».

L'accueil est aussi la marque du festival. Sous le chapiteau, public et population locale se mêlent lors de concerts gratuits. La 50e édition se déroule du 27 au 31 août. Cinq jours durant, 27 concerts sont au programme sur trois scènes.

www.jazzfestivalwillisau.ch