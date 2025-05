Né en 1925 à Fribourg et décédé en 1991 à Berne, Jean Tinguely aurait eu 100 ans ce jeudi. Pour l'occasion, de nombreux grands musées européens rendent hommage à cet avant-gardiste et pionnier de l'art cinétique, longtemps «marginalisé» dans les études d'art.

Jean Tinguely en 1964 lors du montage de sa sculpture «Euréka» réalisée pour l'exposition nationale (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Jean Tinguely est certainement l'un des noms les plus connus de l'art moderne suisse. Sa «Fontaine du carnaval» à Bâle ou la grande sculpture «Euréka» à Zurich constituent des curiosités. Avec les cravates et les boîtes à biscuits qu'il a créées, il est devenu un artiste populaire dans les années 1980 en gagnant de la notoriété.

A Bâle, où ses parents s'installent en 1928, Jean Tinguely est également connu en tant que membre pendant presque 20 ans de la clique de carnaval anti-conformiste des «Kuttlebutzer». Et l'artiste l'est resté: pas moins de 18 cliques ont choisi le centenaire de sa naissance comme sujet de lors du carnaval de Bâle 2025.

Un temps oublié

Après sa mort en 1991, à 66 ans, l'histoire de l'art ne s'est plus guère intéressée à ce créateur populaire de sculptures animées, dont il a commencé la réalisation en 1954. C'est ce qu'estime l'historien et galeriste bâlois Dominik Müller dans sa biographie «Jean Tinguely – Motor der Kunst», parue en 2015.

Andres Pardey, conservateur de la collection depuis 30 ans et vice-directeur du Musée Tinguely ouvert en 1996 à Bâle, ne voit pas les choses de manière aussi tranchée. Jusqu'à récemment, Jean Tinguely est presque davantage défini par ses actions et ses «happenings» que par ses œuvres, reconnaît-il toutefois.

Des actions qui peuvent tout à fait être considérées comme des jalons de l'art moderne. Pour son centenaire, l'artiste apparaît à nouveau «à sa juste valeur» dans le monde de l'histoire de l'art, relève Andres Pardey, qui s'apprête à publier pour marquer le jubilé un nouvel ouvrage intitulé «L'univers Tinguely».

D'abord décorateur

Alors que le Musée Tinguely de Bâle célèbrera son artiste «attitré» ce jeudi avec une grande fête d'anniversaire et l'inauguration d'un train fantôme artistique, d'importants musées à Milan, Paris, Duisbourg, Genève et Fribourg ont rendu et rendent encore hommage à Jean Tinguely avec de grandes expositions spéciales.

Si celui-ci est devenu artiste, c'est indirectement grâce à la filiale bâloise des grands magasins Globus. Ayant grandi dans une famille très catholique et éloigné des arts, Jean Tinguely y entame un apprentissage de décorateur en 1941, avant d'être renvoyé en 1943 avec la remarque: «Le jeune homme fait toujours des bêtises».

La même année, il se retrouve sous l'aile du décorateur et artiste indépendant Joos Hutter, qui l'incite à suivre des cours d'art à l'Ecole générale des arts et métiers. Ce que Jean Tinguely fait assidûment. Ses décorations de vitrines à Bâle ressemblent d'ailleurs déjà à des œuvres d'art.

Créateur de réseaux

La véritable carrière d'artiste de Jean Tinguely commence en 1952, quand il s'installe à Paris avec sa première femme et artiste suisse Eva Aeppli (1925-2015). En 1954, il expose pour la première fois en solo dans des galeries parisiennes et milanaises, où il attire l'attention avec ses sculptures intitulées Méta-mécaniques.

De manière espiègle et malicieuse, Jean Tinguely met en mouvement la recherche de formes constructivistes d'artistes comme Malevitch ou Kandinsky. Plus tard, il enchante un large public avec ses machines à dessiner. Suivent entre autres ses coopérations caractéristiques avec divers artistes.

On peut citer en particulier Niki de Saint Phalle, sa deuxième épouse, Yves Klein, Bernhard Luginbühl et Daniel Spoerri, auxquels Jean Tinguely s'attache en tant que grand créateur de réseaux. Il en résulte, notamment, des œuvres ou des expositions entières comme le train fantôme «Crocodrome» (1977) au Centre Pompidou à Paris.

Exposition nationale

Ou la légendaire statue géante de femme «Hon/Elle» (1966) au Moderna Museet à Stockholm, offrant au public son vagin comme point d'accès. Sans oublier le gigantesque «Cyclop», à partir de 1970, à Milly-la-Forêt, au sud de Paris.

Après l'action de la machine-sculpture autodestructrice «Hommage à New York» (1960) dans le jardin du Museum of Modern Art et la «Study for an End of the World II» dans le désert du Nevada, le nom de Tinguely parvient à l'Olympe de l'avant-garde.

Longtemps, Jean Tinguely est absent en Suisse. En 1960, Franz Meyer, futur directeur du Musée d'art de Bâle, le présente dans une exposition collective à la Kunsthalle de Berne. Mais ce n'est qu'en 1964 que l'artiste attire l'attention d'un large public, quand il crée la sculpture «Euréka» pour l'exposition nationale de Lausanne.

Figure culte

C'est à la Kunsthalle de Bâle qu'a lieu en 1972 la première grande exposition individuelle institutionnelle en Suisse, qui fut un grand succès, selon la presse de l'époque. Et c'est plus tard, en 1977, avec l'inauguration de sa «Fontaine du carnaval» à Bâle, que Jean Tinguely devient une figure culte immortelle.

En 1986, cinq ans avant sa mort, après une opération cardiaque, il réalise l'un de ses derniers chefs-d'œuvre, le cycle «Mengele – Danse macabre», conçu avec les restes d'une ferme incendiée à Neyruz (FR), Jean Tinguely est domicilié depuis 1983.

L'oeuvre est d'abord enfermée dans la galerie Beyeler de Bâle, puis présentée en 1987 lors de la grande rétrospective dans une église près du Palazzo Grassi à Venise. Elle se trouve aujourd'hui exposée au Musée Tinguely.

Force créatrice

Il est étonnant que Tinguely ajoute à son travail, outre ses cravates et accessoires, des œuvres importantes comme la danse macabre de Mengele et la Grosse Méta Maxi-Maxi Utopia, écrit Andres Pardey dans son livre. «Mais c'est le signe d'une force créatrice presque débordante, qui a marqué toute sa carrière d'artiste».

Le 30 août 1991, Jean Tinguely meurt à Berne après une crise cardiaque. Le 4 septembre, une cérémonie funèbre a lieu dans sa ville natale de Fribourg, au son de la Landwehr, de la Méta-Harmonie mobile de Tinguely «Klamauk» et de la clique des «Kuttlebutzer», avec la participation de deux conseillers fédéraux parmi les invités.