Parmi les ballets les plus célèbres de Maurice Béjart, «Le Presbytère» revient à Lausanne, dix ans après sa dernière représentation. L'oeuvre, qui mêle la musique de Queen et Mozart, est programmée du 13 au 20 décembre au théâtre de Beaulieu.

Le Béjart Ballet Lausanne en pleine préparation avant les représentations du Presbytère au théâtre de Beaulieu. ATS

«Le Presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat» – de son nom complet – a été interprété en avant-première en décembre 1996 à la salle Métropole à Lausanne, mais officiellement créé en 1997 à Paris. Il a ensuite été présenté des centaines de fois à travers le monde, mais n'était plus revenu dans sa ville d'origine depuis décembre 2014.

Oeuvre dédiée à la jeunesse, à l'amour et la vie, le ballet de Maurice Béjart s'inspire de la disparition prématurée de deux artistes, le chanteur de Queen Freddie Mercury et le danseur étoile argentin Jorge Donn, tous deux morts du sida à 45 ans. La musique est évidemment signée Queen, mais aussi Mozart, tandis que les costumes ont été imaginés par Gianni Versace.

Désormais conduit par Julien Favreau, directeur artistique depuis février dernier, le Béjart Ballet Lausanne (BBL) se produira pour sept représentations à Beaulieu. Après Lausanne, «Le Presbytère» partira à nouveau sur les routes le printemps prochain à Amsterdam et Anvers.

«Un ballet sur la jeunesse et l'espoir puisque, indécrottable optimiste, je crois aussi malgré tout que 'The show must go on', comme le chante Queen», écrivait Maurice Béjart à propos de son ballet.

