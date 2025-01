La dessinatrice et autrice française Anouk Ricard a remporté mercredi le grand prix de la BD d'Angoulême, référence mondiale pour le 9e art. Elle est récompensée pour son œuvre décalée et burlesque mettant en scène des animaux très humains, a constaté l'AFP.

Le grand prix de la BD d'Angoulême a été créé en 1974. sda

ATS

Elue par un panel d'auteurs de BD, Anouk Ricard, 54 ans, succède à la Britannique Posy Simmonds et devient la cinquième autrice sacrée depuis la création de ce prix en 1974 dans le sud-ouest de la France.

En recevant le grand prix, la lauréate, visiblement très émue, a évoqué un «immense honneur» et fait part de «sa joie» et de «sa fierté».

C'est la première fois dans l'histoire du festival d'Angoulême, dont la 52e édition ouvre ses portes au public jeudi jusqu'à dimanche, que le grand prix est attribué deux années de suite à une femme. «Il y a une évolution et c'est tant mieux», a salué Anouk Ricard. «On a toutes notre place dans la BD».

L'autrice, qui s'est d'abord fait connaître dans l'édition jeunesse avec sa série «Anna et Froga», était en lice face à sa compatriote Catherine Meurisse, éprise de philosophie et membre de l'Académie des beaux-arts, et l'Américaine Alison Bechdel, figure de la contre-culture LGBT.

Burlesque et absurde

Adepte d'un trait quasi enfantin et de couleurs vives, cette dessinatrice formée à l'école des arts décoratifs de Strasbourg (est de la France) met souvent en scène des animaux anthropomorphiques dans des situations où le burlesque le dispute à l'absurde, notamment lorsqu'elle revisite de véritables faits divers piochés dans la presse régionale ("Faits divers» 1 et 2).

Son humour décalé lui permet également de brocarder le monde du travail dans «Coucous Bouzon» (2011), dans lequel un canard est recruté par une entreprise d'horlogerie ubuesque, ou de moquer les «toutologues» capables de disserter sur tout et n'importe quoi ("Les Experts, (en tout)").

Primé à Angoulême en 2023, son album «Animan» (editions Exemplaire) chroniquait, lui, la vie d'un homme vivant en couple avec une grenouille et possédant le don de prendre l'apparence de n'importe quel animal, notamment d'une pieuvre pour peindre plusieurs tableaux à la fois ou d'une sauterelle pour résoudre une enquête.

La remise du Fauve d'or du meilleur album de l'année aura, elle, lieu samedi à la veille de la clôture du festival.

