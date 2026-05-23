  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Bienne Monster Chetwynd à l'Exposition suisse de sculpture

ATS

23.5.2026 - 09:30

L'artiste londonienne Monster Chetwynd sera l'invitée d'honneur de la 14e édition de l'Exposition suisse de sculpture qui se tiendra à Bienne en été 2028. Sept ans après Thomas Hirschhorn et son monument à Robert Walser, la fondation invite de nouveau un seul artiste.

Monster Chetwynd, artiste londonienne connue pour ses performances et installations, sera l’invitée d’honneur de la 14e Exposition suisse de Sculpture, qui se déroulera à Bienne durant l’été 2028. Photo: sa performance TEARS, s’inspirant d'un bijou de Salvador Dalí, à Art Basel en 2021.
Monster Chetwynd, artiste londonienne connue pour ses performances et installations, sera l’invitée d’honneur de la 14e Exposition suisse de Sculpture, qui se déroulera à Bienne durant l’été 2028. Photo: sa performance TEARS, s’inspirant d'un bijou de Salvador Dalí, à Art Basel en 2021.
ATS

Keystone-SDA

23.05.2026, 09:30

23.05.2026, 09:33

Pour la première fois en plus de 70 ans d’existence, cette édition est confiée à une femme, relève la fondation Exposition suisse de sculpture (ESS) dans un communiqué. Artiste britannique basée à Zurich, Monster Chetwynd poursuit depuis 20 ans une oeuvre protéiforme et carnavalesque où les références à l’histoire de l’art se mêlent à la pop culture.

Son travail, exposé dans le monde entier, a notamment fait l’objet d’une grande rétrospective en 2025 au Kunsthaus de Zurich. En collaboration avec le curateur Raphael Gygax, Monster Chetwynd souhaite développer un projet qui va se déployer dans plusieurs sites de la Ville de Bienne en été 2028.

La fondation ESS prévoit un budget d’un million de francs pour la réalisation de cette édition, dont un tiers proviendra de fonds privés. Conformément à son engagement depuis le début de la manifestation, la Ville de Bienne a décidé de participer à hauteur de 300'000 francs.

Les plus lus

Mobilisé par l’armée israélienne, un policier genevois licencié
Fuite chimique en Californie, environ 40'000 personnes évacuées
Après plus d'un siècle d'attente, les Sang et Or couronnés !
L'Iran accuse les USA de saboter les négociations de paix
Deux animateurs d'une école écroués, soupçonnés de violences sexuelles