Le musée Chaplin's World à Corsier-sur-Vevey (VD) fête ses 10 ans cette année. Pour l'occasion, l'institution dédiée à l'icône du cinéma du XXe siècle propose un programme spécial du 16 au 19 avril. Au menu (littéralement): une part de gâteau d'anniversaire. Et une plongée dans l'histoire.

Quelque 662 personnes déguisées en Charlie Chaplin posent pour une photo de groupe devant le Manoir de Ban lors d'une tentative de rassemblement record du plus grand nombre de personnes déguisées en Charlot, à l'occasion de l'anniversaire de Charlie Chaplin et pour célébrer la première année d'existence du musée « Chaplin's World by Grévin », à Corsier, au-dessus de Vevey, en Suisse, le dimanche 16 avril 2017. En juin prochain, le lieu devrait à nouveau accueillir une tentative de record du monde du plus grand rassemblement de Charlots. KEYSTONE

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«En 2026, Chaplin’s World célèbre une décennie d’émotions, de créativité et de découvertes», se réjouit le musée dans un communiqué. Musique, animations et surprises viendront rythmer les journées dans le parc et les espaces du musée, transformant Chaplin’s World en véritable lieu de fête», promet-il encore.

Entièrement tournée vers le septième art, l'institution prend ses quartiers à Corsier-sur-Vevey en 2016. Elle transforme et adapte le Manoir de Ban, résidence de Charlie Chaplin durant les 25 dernières années de sa vie, en un musée immersif.

Datant de 1705, le domaine appartenait autrefois au noble Michel de Crausaz. Lorsque Charlie Chaplin rachète le Manoir le 31 décembre 1952, le lieu devient la demeure familiale du couple et de leurs huit enfants. D'une superficie de 14 hectares, les jardins comprenaient autrefois des fermes, des écuries, des vergers ou encore un pressoir à vin.

Un lieu transformé

Aujourd'hui accessible au public, le parc s'ouvre toujours sur des arbres centenaires et une vue dégagée sur les Alpes et le lac Léman. Pensé en trois espaces, le musée s'articule autour du parc, du Manoir et d'un studio de cinéma. Des décors reconstitués et des dizaines de personnages de cire habillent les 4000m2 d'exposition.

L'institution a été inaugurée le 16 avril, jour de l'anniversaire de l'homme au chapeau melon, qui aurait eu 127 ans. Les festivités s'étaient tenues en présence de nombreux invités et médias venus du monde entier.

«Le manoir a changé, mais l'esprit Chaplin est resté. C'est ce que je trouve formidable avec ce projet», avait déclaré Eugène Chaplin, un des fils de l'artiste. «C'est en mouvement et c'est très beau», avait ajouté son frère Michael, qui avait dit «son très grand plaisir de voir ce projet qui a été long à se réaliser» et qui s'est retrouvé «plusieurs fois au bord de la falaise».

Nombreux rebondissements

Car quelque seize années avaient été nécessaires pour faire aboutir le concept du Chaplin's World, entre mises à l'enquête et recherches de fonds. Un projet porté notamment par l’architecte suisse Philippe Meylan et le muséographe Yves Durand qui visait 300'000 visiteurs par an. Le budget, lui, dépassait les 60 millions de francs.

Le musée avait atteint cet objectif, un an après son ouverture, consolidant son rôle d'attraction culturelle majeure de la Riviera. Pour son premier anniversaire, il avait réuni 662 personnes pour établir le record du monde du plus grand rassemblement de Charlots.

Malgré un bon lancement, l'institution muséale a dû composer avec un ralentissement de sa fréquentation dès 2019 et avec les conséquences de la pandémie de coronavirus qui a diminué par deux sa fréquentation les deux années suivantes.

Changement de propriétaire

En 2025, les 14 hectares et la société d'exploitation de Chaplin's World sont en passe d'être rachetés par Museum Studio, division du groupe Compagnie Chargeurs Invest, basée à Paris. By Grévin, filiale du groupe Compagnie des Alpes, était jusque-là détenteur du site.

C'est donc sous un nouvel exploitant que le musée va célébrer ses 10 ans d'existence. Chaplin's World a déjà accueilli en près de dix ans plus d'un million et demi de visiteurs issus de 70 pays. Il a reçu plusieurs distinctions internationales, dont celle de Meilleur Musée d'Europe en 2018.

En juin, le lieu devrait à nouveau accueillir une tentative de record du monde du plus grand rassemblement de Charlots. «Dix ans plus tard, l’objectif est de faire encore mieux et de rassembler une communauté encore plus large autour du personnage le plus emblématique du cinéma», relèvent les organisateurs. Rendez-vous le 7 juin à 14h30.