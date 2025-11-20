Le Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN) inaugure samedi une installation artistique en hommage à l’amitié entre Friedrich Dürrenmatt et Vaclav Havel. Les travaux de jeunes étudiants de Berlin et de Neuchâtel, effectués en résidence au musée, sont aussi exposés.

Parmi les jeunes artistes en résidence, un étudiant a exposé des sacs poubelles parfumés pour illustrer la thématique catastrophe. ATS

Ces deux nouvelles propositions entrent dans le cadre de la clôture des festivités du 25e anniversaire du CDN. «La notion de transmission est au coeur de la nouvelle exposition», a déclaré jeudi Madeleine Betschart, directrice en partance en fin d'année. «Comment Friedrich Dürrenmatt peut-il inspirer la relève?» est le point de départ.

Le futur directeur du CDN Gabriel Grossert, commissaire de la nouvelle exposition, a expliqué que les travaux de la trentaine de jeunes ont «fait ressortir une très grande diversité de propositions», comme des peintures, des dessins, des sculptures, des vidéos ou des performances. Trois thématiques ont surgi: Dürrenmatt comme modèle, les figures mythologiques, à l'image du Minotaure cher à l'artiste, et la catastrophe.

Ce projet est né d’une collaboration entre le CDN et l'Université des Arts de Berlin (UdK) et notamment à l’initiative de Valérie Favre, peintre et professeure à l’UdK. De 2023 à 2025, 22 étudiants de l'UdK et sept de l’Académie de Meuron à Neuchâtel ont réalisé une résidence de deux semaines où ils ont pu assister notamment à des cours de peinture, des visites ou des conférences.

La lithographie, pratiquée par Dürrenmatt, a fait l’objet d’un focus particulier avec des ateliers dédiés. Les jeunes artistes ont été invités à expérimenter cette technique de gravure pluriséculaire. L'exposition «Friedrich Dürrenmatt – Collectif» durera jusqu'au 15 mars.

Tilleul de la paix

En plus du vernissage de l'exposition, le CDN va inaugurer samedi un «Havel's Place», soit un arbre de la paix, à l’occasion des 35 ans du discours historique de Friedrich Dürrenmatt «Pour Václav Havel». L'artiste avait comparé la Suisse à une prison où les habitants sont à la fois des prisonniers et des gardiens.

«Le tilleul de la paix, autour duquel sont installées une table et deux chaises, se trouve à quelques pas du bureau où Dürrenmatt a écrit son fameux discours», a précisé Madeleine Betschart. L'endroit sera accessible à l'avenir aux visiteurs du musée.

Le projet artistique «Havel's Place» invite au dialogue et à la réflexion. Il sera la 60e place de ce type dans le monde. Il est dédié à Václav Havel, dramaturge, dernier président de la Tchécoslovaquie et premier président de la République tchèque.

Le CDN a souhaité un «Havel’s Place», en l’honneur de l’amitié entre Friedrich Dürrenmatt et Václav Havel. L'ambassadeur de la République tchèque en Suisse sera présent à l'occasion de l'événement.