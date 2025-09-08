  1. Clients Privés
Aigle Votation sur le centre-ville malgré les suspicions de fraude

ATS

8.9.2025 - 18:13

Aigle (VD) votera bel et bien sur le projet municipal de réaménagement du centre-ville, malgré les irrégularités ayant entaché le référendum s'y opposant. La Municipalité veut aller de l'avant, sans pour autant renoncer à faire la lumière sur les ombres qui ont entaché ce dossier.

Centre-ville d'Aigle: la Municipalité souhaite s'en remettre à la décision populaire (photo d'illustration).
Centre-ville d'Aigle: la Municipalité souhaite s'en remettre à la décision populaire (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

08.09.2025, 18:13

«La Municipalité, ne souhaitant pas faire face à de nouveaux retards conséquents dus aux procédures en cours, a décidé de s'en remettre au processus démocratique qui doit se poursuivre afin de préserver les droits des opposants», écrit-elle lundi dans un communiqué. La votation est prévue le 30 novembre prochain.

L'exécutif avait annoncé lundi dernier la suspension du processus référendaire. Elle précise que désormais «trois procédures distinctes sont en cours sur le même objet», à savoir le préavis municipal, relatif notamment au plan de réaménagement de la Place du Marché et à un crédit de construction adopté le 26 juin par le Conseil communal.

La première procédure, administrative, consiste à «poursuivre le processus de ce qui apparaît aujourd'hui comme l'aboutissement de la récolte de signatures» et à procéder au vote.

Suspicions de fraude

La deuxième procédure est juridique et concerne le traitement des recours déposés pour attaquer la décision du Conseil communal, poursuit la Municipalité. Enfin, la troisième procédure, pénale cette fois-ci, devra «faire toute la lumière sur les graves irrégularités constatées lors du contrôle des signatures, à savoir les suspicions de fraude électorale et d'usurpation d'identité», explique la Municipalité.

Pour rappel, un référendum muni de 1400 signatures avait été déposé le 18 août dernier auprès de l'exécutif communal. Un contrôle par l'Office de la population a ensuite établi que 1175 signatures valables avaient été récoltées, soit 12 de plus que les 1163 signatures nécessaires à l'aboutissement du référendum.

Des investigations avaient cependant montré que 65 signatures laissaient imaginer une «potentielle usurpation d'identité», selon la Municipalité. Un contrôle téléphonique «aléatoire et confidentiel» effectué auprès de personnes dont les signatures figuraient sur les listes remises par le comité référendaire avait alors permis d'établir qu'au moins 17 personnes certifiaient ne pas avoir signé le référendum en question.

La Municipalité avait alors dénoncé la situation à la Préfecture et au service cantonal en charge des affaires communales et fait part de sa volonté de saisir le Ministère public.

