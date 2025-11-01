  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Château de Rolle Plus de 50 vigneronnes pour les 5 ans de DiVines!

ATS

1.11.2025 - 10:21

Le Salon suisse des vigneronnes DiVines! accueillera plus de 50 exposantes des six régions viticoles de Suisse les 7 et 8 novembre au Château de Rolle (VD). Quatre diplômées de l'Ecole de Changins établies dans des domaines à l'étranger seront à l'honneur.

Coraline de Wurstemberger, l'une des deux organisatrices du salon DiVines! promet une belle fête au Château de Rolle pour la 5e édition de la manifestation (archives):
Coraline de Wurstemberger, l'une des deux organisatrices du salon DiVines! promet une belle fête au Château de Rolle pour la 5e édition de la manifestation (archives):
ATS

Keystone-SDA

01.11.2025, 10:21

01.11.2025, 10:58

«Depuis cinq ans, nous sommes deux à organiser ce salon qui accueille quelque 1000 visiteurs. Alors cette cinquième édition se veut une fête!», souligne Coaline de Würstemberg, citée dans un communiqué.

L'Ecole de Changins et ses élèves proposeront des exercices ludiques de dégustation. Quatre de ses diplômées parties exploiter des domaines viticoles en France et en Arménie seront mises en lumière.

L'équipe du Trotteur, composée de sommeliers également diplômés de Changins, animeront un atelier de dégustation. Il permettra de découvrir le travail d'artisans locaux avec la truite, la féra, l'omble et les écrevisses du lac Léman. Chaque mets sera accompagné de deux vins de vigneronnes.

www.divines.ch

Les plus lus

Alexis Lebrun signe un exploit abracadabrantesque !
Employé d’une crèche inculpé pour 50 agressions
«Depuis peu, j'arrive à admettre que je n'avais plus le choix»
Ces changements de lois entrent en vigueur en Suisse en novembre
Des vols et des pickpockets pour Halloween outre-Sarine