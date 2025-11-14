Les trams des lignes 12 et 18 circuleront à nouveau sur la rue de Carouge à partir du samedi 6 décembre, comme prévu. Les travaux réalisés pour les Transports publics genevois (TPG) sur ce tronçon seront terminés à temps pour une reprise de l'exploitation complète de ces deux lignes.

La liaison directe en tram en entre Genève et Carouge sera rétablie dès le samedi 6 décembre (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

La liaison directe en entre Genève et Carouge sera rétablie, indiquent vendredi les TPG. Mais il faudra tout de même compter avec un détournement ponctuel de la Place de Neuve pendant ce week-end, en raison de La Course de l’Escalade

Tout sera à nouveau normal à partir du lundi 8 décembre. Les trams circuleront sans interruption entre Thônex et Lancy-Bachet pour la ligne 12 ainsi que Meyrin et Grand-Lancy pour la ligne 18. De plus, la ligne 17 retrouvera son parcours initial de Lancy-Pont-Rouge à Annemasse.

Le retour à une exploitation intégrale de ces lignes structurantes correspond à la fin de tous les travaux planifiés par les TPG à la rue de Carouge, en respectant l’agenda des travaux annoncé. Ces interventions avaient pour objectif de garantir une exploitation fiable du réseau.