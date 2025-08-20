  1. Clients Privés
Culture Cinq ouvrages en lice pour le Prix du livre de Lausanne

ATS

20.8.2025 - 09:22

«Les petites musiques» de Roland Buti, «La mécanique des ailes» de Chloé Falcy, «Le printemps peut-être» de Léna Furlan, «Le Match du siècle» de Philippe Lamon et «Calcaires» d'Antoine Rubin sont les cinq ouvrages en lice pour le Prix du livre de Lausanne. Le public peut voter jusqu'au 31 décembre et le lauréat sera connu le 2 février 2026.

Lionel Baier est le parrain de la 12e édition du Prix du livre de la Ville de Lausanne (archives).
Lionel Baier est le parrain de la 12e édition du Prix du livre de la Ville de Lausanne (archives).
ATS

Keystone-SDA

20.08.2025, 09:22

20.08.2025, 09:23

Des entretiens avec les autrices et auteurs seront organisés à Plateforme 10 à Lausanne, suivis d'une séance de dédicaces. Des clubs de lecture autour de la sélection sont aussi au programme, sans oublier la soirée de lancement du Prix le 1er septembre à la bibliothèque de la Sallaz.

Des lieux antennes en Suisse romande se font aussi le relais du Prix et accueillent des rendez-vous pour découvrir la sélection et échanger autour des livres, précise mercredi la Ville de Lausanne dans son communiqué.

Le réalisateur et producteur lausannois Lionel Baier est le parrain de cette 12e édition. Lancé en 2015, le Prix du livre de Lausanne récompense chacun des auteurs en lice de la somme de 5000 francs. La lauréate ou le lauréat est ensuite accueilli pour une résidence d'écriture d’un mois au Château de Lavigny.

