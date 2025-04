Les cardinaux qui éliront le successeur du pape François auront une tâche plus aisée que nombre de leurs prédécesseurs, confrontés à des conditions spartiates et enfermés si longtemps que certains en sont morts. Voici quelques élections papales marquantes à travers les âges:

Les cardinaux aux obsèques du pape François. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le choix de la colombe

En 236, la communauté chrétienne de Rome débattait des candidats potentiels lorsqu'une colombe blanche atterrit sur la tête d'un spectateur, Fabien.

«A ce moment-là, tout le monde, comme mû par une unique inspiration divine, s'écria avec enthousiasme et sincérité que Fabien était digne», raconte Eusèbe, un historien de l'Eglise de l'époque.

Cette bénédiction connut une funeste issue pour Fabien, qui mourut 14 ans plus tard, martyr, persécuté par l'empereur romain Dèce.

Corruption à grande échelle

Dans l'Eglise primitive, les papes étaient élus par les membres du clergé et de la noblesse romaine, et les votes étaient souvent entachés de manipulations.

L'une des élections les plus infâmes eut lieu en 532, après la mort de Boniface II, impliquant «une corruption à grande échelle des fonctionnaires royaux et des sénateurs influents», raconte P.G. Maxwell-Stuart dans «Chronique des papes».

Finalement, un simple prêtre fut élu, Mercure, qui devint le premier pape à abandonner son propre nom, pour celui de Jean. En 1059, Nicolas II accorda aux cardinaux le pouvoir exclusif de choisir les pontifes.

Enfermés à double tour

L'idée d'enfermer les cardinaux pour accélérer leur prise de décision date du XIIIe siècle et le mot conclave provient de l'expression latine «cum clave» signifiant «avec une clé».

En 1241, alors que l'élection traînait, le chef du gouvernement de Rome enferma les cardinaux dans un bâtiment délabré et refusa de nettoyer les toilettes ou de fournir des médecins aux malades.

Selon Frédéric Baumgartner dans son «Histoire des élections papales», les cardinaux ne prirent une décision qu'après la mort de l'un d'entre eux et la menace des Romains d'exhumer son corps.

Au bout de 70 jours, ils tombèrent d'accord sur Goffredo Castiglioni, qui devint Célestin IV.

Trois ans!

Le plus long conclave de l'histoire dura presque trois ans, après la mort de Clément IV en novembre 1268, dans l'enceinte du palais des papes de Viterbe, au nord de Rome.

A partir de la fin de 1269, les cardinaux acceptèrent d'être enfermés pour tenter de parvenir à une décision, et en juin 1270, des habitants frustrés retirèrent le toit dans une tentative d'accélérer le processus.

Ils furent apparemment inspirés par une remarque d'un cardinal anglais indiquant que sans toit, l'Esprit Saint pourrait descendre plus librement. Ils élurent finalement Teobaldo Visconti, qui devint Grégoire X en septembre 1271.

Nourritures rationnée

En réponse au chaos ayant mené à son élection, Grégoire X modifia les règles, exigeant que les cardinaux se réunissent dans les 10 jours suivant la mort du pape et ordonnant que leur nourriture soit progressivement réduite.

S'il n'y avait pas de décision après trois jours, les repas devaient être réduits à un seul des deux plats principaux italiens traditionnels.

Au bout de cinq jours, ils devaient se contenter de pain, d'eau et de vin, selon «Conclave» de John Allen.

Lits de camp

Les conclaves se sont tenus durant des siècles dans le palais apostolique du Vatican, et depuis 1878 dans la chapelle Sixtine.

Les cardinaux ont longtemps dormi au palais, où des cloisons et lits de camp étaient installés pour l'occasion, avec une salle de bain pour dix électeurs, selon «Conclave» de John Allen.

Les fenêtres étaient scellées, mais en août 1978, le conclave ayant lieu sous une chaleur étouffante, une quasi-révolte éclata parmi les cardinaux pour exiger leur ouverture.

Jean-Paul II, élu lors du conclave d'octobre 1978, ordonna ensuite la construction dans les jardins du Vatican de la résidence Sainte-Marthe, où François lui-même a vécu et où les cardinaux séjournent désormais.

Elle compte une centaine de suites et une vingtaine de chambres simples. Mais là aussi, durant le conclave, les fenêtres sont scellées.

N'importe qui peut devenir pape, mais...

Techniquement, tout homme baptisé peut devenir pape, mais le dernier non-cardinal élu fut l'archevêque de Bari, Bartolomeo Prignano, qui devint Urbain VI en 1378.

Pontife réticent

Tout le monde n'est pas enthousiaste. Les premiers mots d'Albino Luciani, devenant Jean-Paul Ier en 1978, furent: «Que Dieu vous pardonne pour ce que vous avez fait!». Il mourut 33 jours plus tard.

Champagne

En 1978, après sa première apparition devant la foule massée place Saint-Pierre, Jean-Paul II versa lui-même du champagne aux cardinaux et entonna des chansons folkloriques polonaises.

En 2005, Benoît XVI invita tous les cardinaux à dîner au champagne et il y eut également des chants, avait rapporté le cardinal Cormac Murphy-O'Connor.

Conclaves de plus en plus courts

Le plus long conclave des temps modernes fut celui de 1831, qui élut Grégoire XVI après plus de 50 jours. Le plus long du XXe siècle, qui élut Pie XI en 1922, ne dura que cinq jours (14 tours de scrutin). En 2005, Benoît XVI fut élu en seulement deux jours (quatre tours) et François en 2013 également en deux jours (cinq tours).