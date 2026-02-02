  1. Clients Privés
Communales vaudoises «C'est le moment de choisir» : le canton lance une campagne pour encourager à voter

ATS

2.2.2026 - 11:41

Le canton de Vaud lance une campagne pour encourager ses 578'627 électrices et électeurs à glisser un bulletin dans l'urne lors des élections communales. Dès le 8 mars sont en jeu: 1514 sièges dans les municipalités et 7801 dans les législatifs communaux.

Plus de 1500 sièges sont en jeu dans les municipalités (archives).
Plus de 1500 sièges sont en jeu dans les municipalités (archives).
ATS

Keystone-SDA

02.02.2026, 11:41

Après un premier volet en novembre pour encourager les candidatures, la campagne passe au deuxième acte intitulé «Et si la commune, c'était vous... C'est le moment de choisir!». Elle vise l'ensemble du corps électoral et rappelle l'importance du vote comme acte fondamental de la démocratie locale, explique lundi un communiqué.

L'ensemble des informations utiles sont regroupées sur le site internet www.pour-ma-commune.ch. Les messages clés de la campagne seront relayés sur les réseaux sociaux. Et divers outils de communication sont proposés aux communes pour leur permettre de promouvoir la participation au vote auprès de leur population.

Trois échelons

Le 8 mars, les électrices et électeurs vaudois auront l'occasion de se prononcer aux trois échelons de la démocratie directe. Outre les élections communales, des votations fédérales et une élection complémentaire au gouvernement vaudois ont lieu à cette date.

Précision: les élections communales se tiendront le 8 mars dans 290 des 300 communes du canton. Les communes qui ont fusionné l'an dernier éliront leurs autorités le 27 septembre. Cela concerne L'Abbaye, Le Chenit et Le Lieu, Lucens et Curtilles, Gimel, Saubraz et Saint-Oyens et, enfin, Mathod et Suscévaz.

