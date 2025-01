La 9e édition du festival des Lumières de Morat s'est ouverte mercredi dans la cité médiévale fribourgeoise. L'événement entend transporter les 50'000 à 70'000 visiteurs attendus jusqu'au 26 janvier dans un monde de mythes et de légendes.

Alliant créativité et poésie, la 9e édition du festival des Lumières de Morat (FR) propose de transporter les visiteurs "dans un monde de mythes et de légendes". ATS

Douze jours durant, le festival propose des artistes nationaux et internationaux, individuels ou en collectifs, ont indiqué les organisateurs en présentant la manifestation mardi. Plus de 20 installations transportent les visiteurs dans des mondes imaginaires, le décor historique se mêlant aux expériences visuelles.

Du «mapping» monumental aux sculptures lumineuses, en passant par des animations de feu et des performances en direct, la diversité des oeuvres est une nouvelle fois au rendez-vous. Le tout promet de captiver tous les publics, qu'ils soient «amateurs d'art, curieux ou familles en quête de moments magiques à partager».

Jules Verne en visite

Julien Pavillard, directeur des événements et coordinateur général de la fête des Lumières de Lyon (F), était l'invité d'honneur de l'ouverture officielle mercredi soir. Evénement «incontournable» initié par la cité rhodanienne dès 1989, il a toujours servi de modèle et de source d’inspiration aux organisateurs moratois.

Dans le détail, sur la place principale, les visiteurs sont ainsi plongés dans une installation immersive unique, fruit de la collaboration entre l’artiste laser jurassien Sébastien Kottelat et le concepteur de mappings vaudois Nicolas Hesslein. L'unité est enrichie d’une performance «live captivante».

Les artistes donnent vie à l'arteplage «Voyage au centre de la Terre: Die Kristallgrotte» et entraînent le spectateur dans une grotte sombre où des cristaux ternes retrouvent petit à petit éclat et couleurs. Passant au-dessus du public, des centaines de faisceaux lasers et des machines à fumée créent une atmosphère «mystique».

Davantage de confort

Dans la rue Principale, l'arteplage «Voyage au centre de la Terre: Die Feuergrotte» poursuit l’exploration des entrailles de la Terre. Des sculptures de cristaux étranges, des volcans fumants et des créatures fantastiques font naître un monde aux couleurs incandescentes.

Le point culminant de cet univers sont les créatures sur échasses de la compagnie néerlandaise Close-Act, amenant à la rue Principale vie et énergie et créant ainsi une expérience «captivante». Au-delà, les organisateurs ont voulu offrir la meilleure expérience possible aux visiteurs. Un apport «primordial», ont-ils confié devant la presse.

Ces derniers ont retravaillé l’espace dédié aux lanternes, symbole du festival. Pour ce faire, les apprentis de l'entreprise Johnson Electric, établie à Morat, ont notamment développé un «toboggan à souhaits» pour faciliter le glissement des lanternes sur les eaux du lac et optimiser l'expérience des spectateurs.

Succès croissant

Au fil des ans, l'arteplage des lanternes s'impose «comme l'une des attractions les plus prisées des familles», offrant un moment de poésie et de lumière. Toujours dans l'optique d'améliorer l'expérience client, la 9e édition peut compter sur un engagement encore plus important des gastronomes locaux pour se sustenter.

La 8e édition du festival des Lumières de Morat, tenue en janvier 2024, avait profité d'une fréquentation en nette hausse, en raison notamment de conditions météorologiques très favorables. La manifestation avait attiré plus de 63'000 personnes douze jours durant, contre 51'000 visiteurs en 2023.