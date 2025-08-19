Le 20 août 1995, le monde de la bande dessinée perdait l'un de ses plus grands noms, Hugo Pratt, décédé d'un cancer à Pully. Trente ans plus tard, l'héritage du Vaudois d'adoption est plus que jamais d'actualité. Son héros emblématique, l'aventurier Corto Maltese, continue de naviguer à travers des expositions, un prochain album et un nouveau prix.

Voici trente ans, le célèbre auteur de bandes dessinées Hugo Pratt décédait à Pully. L'héritage culturel du père de Corto Maltese est encore bien vivant. (archives) imago/Andrea Merola

Keystone-SDA ATS

Patrizia Zanotti, ancienne coloriste de Pratt, gère la société Cong (Comics Organization News Gold), que l'auteur avait fondée en 1983 afin de faire connaître sa production artistique. «Pour cet anniversaire, nous avons décidé de mettre en avant les spécialistes qui travaillent autour de l'œuvre d'Hugo Pratt», explique-t-elle à Keystone-ATS.

C'est dans cet esprit qu'un symposium a réuni à la mi-août des experts de l'artiste à Villars-sur-Ollon. Parmi eux, le biographe Dominique Petitfaux, l'historien Michel Pierre, le metteur en scène Thierry Thomas, le romancier et collaborateur de Pratt Marco Steiner, sa galeriste milanaise, Cristina Taverna, le critique Francesco Boille, l'éditeur Simon Casterman, ainsi que le journaliste Fabrizio Paladini.

Bibliothèque à Villars

Depuis sa réouverture en 2022, le Villars Palace abrite la bibliothèque personnelle de l'artiste. «Ami de l'éditeur Rolf Kesselring, Hugo Pratt avait trouvé un peu par hasard une maison à Grandvaux», raconte Mme Zanotti. «Il y avait rassemblé le matériau utile à ses recherches, soit près de 17'500 ouvrages provenant de ses maisons de Milan, Venise et Paris».

Cette documentation avait été prêtée en 2005 au Festival international de la bande dessinée de Sierre (VS), avant d'être dispersée suite à sa faillite dans des dépôts de la région lausannoise. «Nous avons pu récupérer ces ouvrages et leur trouver un lieu d'accueil, ce qui n'était pas évident», se réjouit Mme Zanotti.

Pas qu'un lieu de passage

«Aujourd'hui, au Villars Palace, la bibliothèque est réorganisée et chaque livre a été référencé. Cet héritage est accessible sur demande pour les chercheurs et les passionnés. L'hôtel accueille également une exposition permanente de reproductions de Pratt», note la curatrice.

«La Suisse n'était pas qu'un lieu de passage pour l'artiste», souligne-t-elle. Il a voulu que son héros y vive une expérience forte, dans l'album «Les Helvétiques». «L'aventure se trouve partout», estimait-il.

Le lien avec Grandvaux reste fort: Hugo Pratt repose dans son cimetière, rappelle-t-elle. Depuis 2007, une statue de Corto Maltese domine le Léman.

Nouvelles aventures

L'univers de Corto Maltese continue de s'étendre grâce à des initiatives contemporaines. Un album, le troisième de la nouvelle série, est attendu cet automne sous la plume du duo français Bastien Vivès et Martin Quenehen. «Le jour d'avant» transportera à nouveau Corto dans le Pacifique, mais en 2024, faisant de l'aventurier un personnage plus écologiste et moins ésotérique, relate la directrice de Cong.

Patrizia Zanotti assure que «le public a très bien reçu les nouveaux Corto» et que ces albums «attirent de nouveaux lecteurs, beaucoup plus jeunes», qui se plongent ensuite dans les oeuvres originales. «Les puristes existent toujours, mais ils commencent à revenir et à apprécier les nouvelles histoires», glisse-t-elle.

De plus, la société Cong a créé le Hugo Pratt Comics Award. Ce prix récompensera les étudiants de six pays européens issus d'écoles de bande dessinée. Il sera remis le 25 octobre à Senigallia (I). «Les œuvres des finalistes seront publiées dans un recueil qui sera distribué dans des librairies italiennes, offrant ainsi une belle visibilité aux jeunes talents».

Et des expos

Enfin, cet anniversaire est marqué par trois expositions qui rendent hommage au maître de la ligne claire. «Les routes de l'imagination: Hugo Pratt revient à Sienne» explore l'ensemble de son œuvre dans la cité toscane jusqu'au 2 novembre. «Corto Maltese, un monde en aventures» se tient à la Saline royale d'Arc-et-Senans (F) jusqu'au 9 novembre. Une troisième exposition hommage a déjà eu lieu en mars au Salon du livre de Genève.

Par ailleurs, un troisième film du réalisateur Stefano Knüchel, consacré aux années vénitiennes et suisses de Pratt, est en cours de finalisation. Il devrait être prêt pour 2026.

Une série télévisée

La date du 20 août 2025 marque le début du «triennat prattien», qui s'achèvera le 15 juin 2027, jour du centième anniversaire de sa naissance. Au cours de cette période, des expositions sont prévues dans différents pays européens, ainsi que des séminaires d'étude, des publications, des documentaires et même une série télévisée sur Corto Maltese.

Né à Rimini, Hugo Pratt a passé son enfance en Ethiopie et a vécu 14 ans en Argentine. Elève de la «Royal Academy of Water-Colour» à Londres, collaborateur du «Daily Mirror», il ne cessera de voyager, rapportant des montagnes de croquis et d'esquisses dont il tirera des histoires ou, simplement, des oeuvres à exposer.

Hugo Pratt a publié sa première BD en 1945 ("L'as de pique"). Mais c'est son héros Corto Maltese, créé en 1967 dans «la Ballade de la mer salée», qui l'a rendu célèbre. «Le plus littéraire des héros de BD ne vieillit pas; l'oeuvre de Pratt fait encore et toujours l'objet d'une attention médiatique incroyable», témoigne Mme Zanotti.