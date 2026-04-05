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Édifice mis à l'honneur Culte de Pâques en Eurovision depuis la Collégiale de Neuchâtel

ATS

5.4.2026 - 09:20

Cette année, le culte de Pâques est retransmis en direct en Eurovision sur plusieurs chaînes de télévision européennes depuis la Collégiale de Neuchâtel dimanche matin dès 10h00. L'édifice religieux, qui fête les 750 ans de sa consécration, est mis à l'honneur.

La Collégiale de Neuchâtel, qui fête les 750 ans de sa consécration, avait célébré en 2022 la fin de 18 ans de travaux de rénovation (archives).
La Collégiale de Neuchâtel, qui fête les 750 ans de sa consécration, avait célébré en 2022 la fin de 18 ans de travaux de rénovation (archives).
ATS

Keystone-SDA

05.04.2026, 09:20

05.04.2026, 10:09

«La célébration est présidée par le pasteur du lieu, Florian Schubert, accompagné de la diacre Ruth Letare. Ce culte de Pâques est articulé autour de la foi comme lieu ressource face à la lourdeur du monde et face aux souffrances. Il est porté par des pièces du «Messie» de Haendel, peut-on lire sur le site de l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel (EREN).

La Collégiale célèbre cette année le 750e anniversaire de sa consécration par l’évêque de Lausanne, Guillaume de Champvent, le 8 novembre 1276. La diffusion du culte de Pâques en Eurovision marque le début des festivités.

La construction de la Collégiale a débuté vers 1190 et s'est achevée vers 1220, à cheval sur deux influences stylistiques, une partie de l'édifice est de style roman et l'autre gothique. La tour nord du bâtiment ne sera bâtie qu'en 1870. Si la consécration de l'église n'intervient qu'en 1876, la Collégiale a été utilisée comme lieu de culte dès qu'elle a été couverte par un toit, a expliqué à Arcinfo Jacques Bujard, ancien conservateur cantonal.

Travaux durant 18 ans

L'édifice majeur de l’architecture religieuse médiévale en Suisse romande avait déjà eu en 2022 l'honneur d'un culte de Pâques diffusé en Eurovision. Cette diffusion était intervenue pour marquer 18 ans de travaux. Cette rénovation intérieure et extérieure avait coûté 26 millions de francs.

Les études archéologiques, menées durant les travaux, ont permis de préciser les étapes de la construction de la Collégiale et de mettre au jour des sépultures antérieures à son édification. Les ossements d'une trentaine de corps ont été découverts. Ses sépultures devaient entourer un premier lieu de culte bâti sur la colline un peu avant l'an mille.

L'an dernier, c'était au tour de la Messe de Pâques d'être diffusée en direct et en Eurovision depuis l’église Saint-Clément à Bex (VD).

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