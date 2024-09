La 97e édition de la Fête des vendanges, qui avait attiré 300'000 personnes l'an dernier, démarre vendredi soir dans les rues de Neuchâtel. Le point d'orgue de la manifestation sera le corso fleuri du dimanche, auquel participera le conseiller fédéral Beat Jans.

L'an dernier, la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider s'était rendue à la Fête des vendanges de Neuchâtel (archives). ATS

ATS

Le corso fleuri, l’un des derniers en Europe et l’un des plus grands au monde, sera le plus important des 20 dernières années, ont expliqué les organisateurs. Il aura pour thème «Blanche fête et les 7 grains» et sera composé de 14 chars.

Le spectacle sera long de 2200 mètres et comptera plus de 1500 figurants, représentant de nombreuses associations. Les visiteurs pourront découvrir des inventions loufoques, la présence de cracheurs de feu ou encore d’artistes sur échasses.

Le corso nécessite près de 10 tonnes de fleurs. Il démarrera le dimanche à 15h00 et sera précédé par une nouveauté, à savoir la parade des sociétés musicales neuchâteloises. Après Elisabeth Baume-Schneider l'an dernier, le Conseil fédéral sera représenté cette année par Beat Jans.

Plus de 280 stands seront à disposition des fêtards durant la manifestation. Le Village des Vignerons, nouveauté introduite en 2022, gagnera encore du terrain. Cette année, 26 chalets prendront place à la rue du Seyon, soit neuf de plus qu’auparavant. Plusieurs groupes neuchâtelois et romands s'y produiront.

js, ats