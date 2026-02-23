  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

En avant les cliques ! Début du carnaval de Bâle avec le traditionnel «Morgenstreich»

ATS

23.2.2026 - 04:51

Le carnaval de Bâle a démarré lundi au petit matin avec le traditionnel «Morgenstreich». À 04h00, les lumières se sont éteintes et les cliques se sont mises en marche dans les rues de la cité rhénane avec leurs lanternes satiriques, au son des piccolos et des tambours.

À 04h00 pile, le coup d'envoi du carnaval de Bâle a été donné. Les cliques ont défilé dans les rues du centre-ville au son des joueurs de piccolo, illuminés chacun par une petite lanterne dressée sur la tête (archives).
À 04h00 pile, le coup d'envoi du carnaval de Bâle a été donné. Les cliques ont défilé dans les rues du centre-ville au son des joueurs de piccolo, illuminés chacun par une petite lanterne dressée sur la tête (archives).
ATS

Keystone-SDA

23.02.2026, 04:51

23.02.2026, 07:08

Le temps était relativement clément et des milliers de personnes ont afflué pour assister au spectacle, comme l'a observé un journaliste de l'agence de presse Keystone-SDA sur place.

Le coup d'envoi a été donné en dialecte bâlois par les tambours-majors de cliques: «Morgestraich, vorwärts Marsch!» Le premier grand cortège a lieu dans l'après-midi.

L'instabilité mondiale, les guerres et l'attitude hostile du président américain Donald Trump figurent au coeur des thèmes de cette édition 2026.

Le carnaval de Bâle est le plus grand de Suisse. Il est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2017.

Les plus lus

Une «priorité absolue» qui fait froid dans le dos
Les travailleurs frontaliers sont toujours plus nombreux
Nicolas Sarkozy tente un coup de poker
Les Moretti ne disposaient d’aucun fonds lors de la reprise du Constellation
«Cette pensée que mon gendre pouvait tuer mon neveu me terrifiait»
On n'avait pas vu ça depuis 10 ans: violente tempête de neige à New York !