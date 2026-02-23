Le carnaval de Bâle a démarré lundi au petit matin avec le traditionnel «Morgenstreich». À 04h00, les lumières se sont éteintes et les cliques se sont mises en marche dans les rues de la cité rhénane avec leurs lanternes satiriques, au son des piccolos et des tambours.

À 04h00 pile, le coup d'envoi du carnaval de Bâle a été donné. Les cliques ont défilé dans les rues du centre-ville au son des joueurs de piccolo, illuminés chacun par une petite lanterne dressée sur la tête (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Le temps était relativement clément et des milliers de personnes ont afflué pour assister au spectacle, comme l'a observé un journaliste de l'agence de presse Keystone-SDA sur place.

Le coup d'envoi a été donné en dialecte bâlois par les tambours-majors de cliques: «Morgestraich, vorwärts Marsch!» Le premier grand cortège a lieu dans l'après-midi.

L'instabilité mondiale, les guerres et l'attitude hostile du président américain Donald Trump figurent au coeur des thèmes de cette édition 2026.

Le carnaval de Bâle est le plus grand de Suisse. Il est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2017.