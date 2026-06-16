Patricia Constantin démissionne du Grand Conseil valaisan pour le 30 juin, annonce mardi le parti socialiste valaisan. La députée a notamment présidé le Parlement cantonal durant l'année 2025-2026.

Patricia Constantin quitte le Grand Conseil valaisan (archives). ATS

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Conseillère générale dans sa commune d'Ayent durant seize ans, Patricia Constantin avait été élue comme députée suppléante en 2012, puis comme députée du district d'Hérens depuis 2015. La socialiste a accédé à la présidence en avril 2025 pour une année marquée notamment par les catastrophes de Crans-Montana et Blatten. Elle avait cédé sa place en mai dernier à l'écologiste Céline Dessimoz.

Au sein du Grand Conseil, elle sera remplacée par Sébastien Nendaz comme député et Vivian Mottet comme député suppléant.