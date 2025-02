Quartier SIG propose une exposition musicale originale du 5 mars au 29 juin au Pont de la Machine à Genève. Réalisée et présentée au Musée du Léman de 2022 à 2024, «Ici, le lac ressemble à la mer» rassemble 40 chansons évoquant des paysages et des eaux du lac. Parmi elles, onze ont été enregistrées par des artistes romands.

Quartier SIG présente une exposition musicale avec une quarantaine de chansons évoquant le Léman. Parmi elles, la célèbre "Smoke on the water" de Deep Purple, rejouée par le groupe lors du dernier Montreux Jazz Festival. ATS

Keystone-SDA, nt, ats ATS

Le Léman et ses rivages enchanteurs inspirent depuis des siècles de nombreux artistes, peintres, poètes, compositeurs ou cinéastes. Parmi ces œuvres, les chansons sont souvent les plus méconnues, relève SIG dans un communiqué.

A travers une scénographie immersive et interactive, le visiteur écoute, découvre ou redécouvre aujourd'hui les airs du Léman en version originale. Ces chansons sont présentées sur une grande fresque représentant le lac permettant de localiser les lieux évoqués dans les textes.

Sur la soixantaine de titres recensés par le Musée du Léman, 40 sont présentés à Quartier Libre SIG. Ces mélodies dont les premières datent du 19e siècle ont toutes comme point commun: rendre hommage à l'emblématique lac, à sa nature et à ses rivages.

De tous horizons

Cet univers sonore hétéroclite, fait de ballades, de tubes internationaux et de mélodies inconnues, est le fruit d'artistes de tous horizons, de célèbres musiciens ou d'anonymes auteurs de talent. Parmi eux, Prince, Queen, Marie Laforêt ou Sarclo.

Pour donner un coup de modernité à cet univers sonore, onze chansons ont été interprétées dans des versions nouvelles par des artistes suisses d'aujourd'hui, Aliose, Jérémie Kisling, François Vé, Marc Aymon, Michel Bühler ou encore Milla. Ces onze mélodies sont illustrées par les couleurs vives du peintre Cyrille Chatelain, qui s'est inspiré des airs et des paroles.

«Cette exposition est née d'une idée folle de Marc Aymon: accrocher des chansons aux murs d'un musée. Tout de suite, son idée me plaît. Créer une exposition qui se donne autant à voir, qu'à écouter, est un défi que j'ai eu envie de relever», a raconté Lionel Gauthier, commissaire d'exposition et conservateur du Musée du Léman, cité dans le communiqué. Des visites guidées et des animations sont proposées sur inscription.